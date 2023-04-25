Ушел добровольцем. На Украине погиб прапорщик из Волгоградской области Владимир Калаченко

В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в спецоперации 36-летнего добровольца Владимира Калаченко. Как сообщает ИА «Высота 102», прапорщика похоронили накануне в рабочем поселке Елань.

— Мы с Вовкой одноклассники, в 2003-м выпустились здесь в Елани. Потом он служил срочную два года где-то за Уралом в разведке. Подал документы в школу прапорщиков. Вернулся на «гражданку», занялся животноводством. Коров держал. Потом женился, дочка появилась. Знаю, что Володя расстался с супругой и примерно через месяц добровольно ушел на спецоперацию, — рассказал друг погибшего Егор Кислов.

По его словам, одноклассник ушел на фронт в начале сентября прошлого года сразу после объявления частичной мобилизации.

— А 18 марта Володьки не стало. Как мне рассказали, он получил осколочное ранение в грудь. Вместе с ним в бою погиб еще один наш общий знакомый. Тоже из Елани, — поделился Егор.

Известно, что у Владимира Калаченко остались мать и отчим.

Фото и коллаж: «Еланский водитель ДТП и ЧП»/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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