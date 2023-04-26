«Он был настоящим офицером»: майор Иван Молитвин из Волжского погиб на Украине

Общество 26.04.2023 16:51
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26.04.2023 16:51
34-летний командир батальона майор Иван Молитвин из Волжского Волгоградской области погиб на СВО. Печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в Союзе ветеранов специальной военной операции, в которой состоял офицер.
Об Иване Молитвине вспоминает его бывший подчиненный Игорь Бочаров. Иван был его командиром, когда Игорь проходил службу по контракту.
- Буквально недавно я видел его в отпуске перед его возвращением в зону СВО. Мы еще обменивались сообщениями какое-то время. А 23 апреля пришла такая ужасная новость, - рассказывает мужчина.
По словам Игоря Бочарова, его бывший командир был кавалером Ордена Мужества, имел другие награды. Иван Калитвин участвовал и в военной операции в Сирии. Профессию военного выбрал много лет назад, закончил Московское высшее военное командное училище.
И, по признанию подчиненных, был настоящим офицером.
Прошёл путь от командира мотострелкового взвода до начальника штаба и командира мотострелкового батальона. В последнее время служил в одной из войсковых частей в Абхазии. Но в какой-то момент решил, что он нужнее в самой горячей точке и перевелся служить в зону боевых действий.
Иван Молитвин был талантливым командиром, образованным человеком, прекрасно разбиравшимся в тонкостях военной науки.
В жизни он не скупился на добро, старался решать проблемы своих подчиненных, за что его любили и уважали.
Кроме военной службы, офицер находил время и для своего увлечения – писал замечательные стихи, вспоминают его сослуживцы.
У Ивана Молитвина осталась семья.
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