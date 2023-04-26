Общество

Под Волгоградом военные восстановили понтонную переправу к отрезанному поселку

Общество 26.04.2023 08:34
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26.04.2023 08:34


Накануне около полудня, 25 апреля,  военные восстановили мост в Ленинском районе через реку Ахтуба, который был частично затоплен из-за сбросов воды на Волжской ГЭС. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Ленинского района Волгоградской области, движение по мосту, соединяющего село  Заплавное и поселок Восьмое Марта, возобновлено. 
Напомним, 14 апреля из-за паводка ушли под воду десять понтонов моста, в результате прервалось сообщение между двумя населенными пунктами. Жителей перевозили через Ахтубу на лодках. 
На прошлой неделе была предпринята попытка поднять затонувшие понтоны, но она оказалась неудачной. На помощь пришли специалисты одного из учебных центров Минобороны РФ, дислоцирующегося в Волгоградской области. Позавчера в Заплавное доставили 12 понтонов, которыми планировалось заменить утонувшие части сооружения. Поднимать ушедшие под воды понтоны планируют летом при снижении уровня воды. 
Военные собирали наплавной мост с помощью катеров. Уже к середине вчерашнего дня он был почти готов. 
Фото администрации Ленинского района

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