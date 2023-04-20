Общество

«Одна искра - сгорит вся улица»: гигантские камыши держат в страхе жителей поселка под Волгоградом

Общество 20.04.2023 19:29
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20.04.2023 19:29




Жители поселка Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области просят избавить их от пожароопасного соседства с сухими камышовыми зарослями, которые подступают к их участкам.
-  Вокруг сухие камыши по 6 метров в высоту, а может и больше. Они находятся от домов настолько близко, что страшно становится. Если вдруг камыш загорится, то вся улица просто сгорит, - рассказала ИА «Высота 102» местная жительница Яна.
80-летие бабушка с дедушкой женщины как раз оказались в такой ситуации. Их дом расположен на улице Кузьмичевской рядом с прудом, где буйствует камыш. Этой весной его выжгли только с одной стороны водоема. С другой его стороны сухой тростник стоит стеной в нескольких метрах от заборов частных домовладений. Разделяет их небольшая грунтовая дорога, которая не спасет участки в случае пожара.
- Обращались в администрацию сельского поселения, но там лишь обещают. Пожарные, которые приезжали выжигать камыш с той стороны пруда попросили от моего деда расписку, что в случае, если что-то пойдет не так, то он не будет иметь претензий. Он не стал это подписывать, - рассказала собеседница агентства.



Глава Кузьмичевского сельского поселения Петр Борисенко пояснил ИА «Высота 102», что у него в поселении шесть прудов, где растет камыш.
- Если он находится в 30 метрах от строений, то опасности не представляет. У нас только два таких места, где он представляет опасность, - пояснил глава.
По его словам, камыш на этих водоемах ежегодно отжигают под контролем пожарных и работников администрации. Борисенко отметил, что каждый раз лично присутствует на этих мероприятиях.
Что касается участков граждан, то, отметил глава, они сами обязаны содержать в чистоте придомовую территорию, которая составляет 10 метров. По его словам, свалок возле заборов и сухой растительности быть не должно.
Камыш на второй стороне пруда, который уцелел в ходе контролируемого пала, Борисенко все же пообещал убрать. 
- Мы сделаем контролируемый отжиг, как только позволят погодные условия и не будет так ветрено, - пообещал информагентству глава сельского поселения.
Фото и видео жителей поселка Кузьмичи     

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