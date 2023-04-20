В аэропорту Волгограда встретили зараженного пассажира из Доминиканы

Общество 20.04.2023 07:57
0
20.04.2023 07:57
Учения по отработке действий в случае обнаружения пассажира с опасной инфекцией провели накануне в волгоградском аэропорту. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, по легенде, воздушное судно, следовавшее из Пунта-Кана (Доминиканская Республика) в Москву, совершило экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда в связи с нахождением на борту пассажира с признаками опасной инфекции. Учебно-тренировочное занятие проводилось в реальных условиях на летном поле.
В учениях, помимо санврачей, приняли участие сотрудники облкомздрава, аэропорта, пограничники и таможенники, бригады скорой медицинской помощи и областной дезинфекционной станции.
Действия отрабатывались по проведению первичных противоэпидемических мероприятий, по оповещению необходимых служб и ведомств, изоляции больного и установлению круга контактных лиц, а также по дезинфекции.
С поставленной задачей все задействованные в учениях службы справились успешно.
Фото управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
В Волгограде передумали перекрывать Нулевую продольную 21 апреля20.04.2023 14:41
Общество 20.04.2023 14:41
В Волгограде пройдет матч в память о погибшей гандболистке Виктории Дивак20.04.2023 14:36
Общество 20.04.2023 14:36
Спецкор ИА «Высота 102» вошел в десятку финалистов первого конкурса им. Владимира Сунгоркина20.04.2023 14:02
Общество 20.04.2023 14:02
В Волгограде участников СВО освободят от транспортного налога20.04.2023 12:54
Общество 20.04.2023 12:54
Нулевую продольную в Волгограде перекроют 21 апреля в районе ЦКЗ20.04.2023 11:33
Общество 20.04.2023 11:33
Cреди россиян резко растет популярность китайского языка20.04.2023 10:51
Общество 20.04.2023 10:51
В Волгограде прощаются с погибшей в Астрахани гандболисткой Викторией Дивак20.04.2023 10:30
Общество 20.04.2023 10:30
Андрей Бочаров сдал кровь для раненных в СВО20.04.2023 10:27
Общество 20.04.2023 10:27
Из Волгограда в Турцию с 23 мая полетят туристические чартеры20.04.2023 10:03
Общество 20.04.2023 10:03
Гидрометцентр РФ: в Волгоградскую область средиземноморский циклон принесет дожди19.04.2023 20:50
Общество 19.04.2023 20:50
Без воды передохнет. Волгоградцы из-за ранней весны могут не заметить нашествия мошкары19.04.2023 19:55
Общество 19.04.2023 19:55
В ГД приняли закон для 3997 жителей осажденного Сталинграда19.04.2023 19:29
Общество 19.04.2023 19:29
«Шею можно свернуть»: в Жирновске демонтируют опасный детский аттракцион19.04.2023 18:43
Общество 19.04.2023 18:43
«Воинский эшелон» сделает 17 остановок в Волгоградской области: расписание19.04.2023 17:51
Общество 19.04.2023 17:51
Еще полсотни объектов восстановят волгоградцы в Станично-Луганском районе ЛНР19.04.2023 17:40
Общество 19.04.2023 17:40