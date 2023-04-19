«Воинский эшелон» сделает 17 остановок в Волгоградской области: расписание





Ретропоезд «Воинский эшелон» с 30 апреля по 14 мая посетит в Волгоградской области 17 железнодорожных станций. Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, историко-патриотическая акция проводится в рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве.

«Воинский эшелон» сформируют из двух действующих паровозов и шести железнодорожных платформ с техникой времен Сталинградской битвы. В числе экспонатов – танк Т-34-76, реактивная установка БМ-13 «Катюша», 85-мм зенитная пушка и 152-мм гаубица, танк Т-26 образца 1937 года и другие. В составе поезда предусмотрена и сценическая платформа для выступлений, вагон-теплушка и вагон с музейной экспозицией о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

Ретропоезд сделает остановки на следующих станциях:

- ст. Волжский – 30 апреля в 10:00;

- ст. имени Максима Горького – 1 мая в 10:00;

- ст. Донская – 2 мая в 10:00;

- ст. Суровикино – 3 мая в 10:00;

- ст. Обливская - 3 мая в 14:20;

- ст. Чернышково – 4 мая в 10:00;

- ст. Котельниково – 5 мая в 10:00;

- ст. Жутово – 5 мая в 15:00;

- ст. Волгоград-1 – 8 и 9 мая в 10:00;

- ст. Иловля-1 – 10 мая в 9:00;

- ст. Арчеда – 10 мая в 15:30;

- ст. Себряково – 11 мая в 9:00;

- ст. Филоново – 11 мая в 15:25;

- ст. Алексиково – 12 мая в 9:35;

- ст. Урюпино – 12 мая в 14:30;

- ст. Камышин – 13 мая в 15:00;

- ст. Петров Вал – 14 мая в 10:00.



