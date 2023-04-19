В аэропорту Волгограда экстренно сел самолет Минводы — Москва

В Волгограде накануне поздно вечером экстренно приземлился самолет, следовавший в Москву из Минеральных Вод. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной посадки стало состояние одного из летевших.

— Рейс 480 авиакомпании «Якутия», следовавший по маршруту Минеральные Воды — Москва (Внуково), совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 23.00 по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, — прокомментировала информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Как уточнили в пресс-службе волгоградской воздушной гавани, пассажира сняли с рейса и отправили в одну из городских больниц. В 00.09 борт взял курс на аэропорт Внуково в Москве.

Редакция «Высоты 102» направил запрос о состоянии пассажира в комитет здравоохранения Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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