В Волжском с 18 по 20 апреля отключат горячую воду

Общество 18.04.2023 07:58
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18.04.2023 07:58
Сегодня в Волжском отключают горячую воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, ресурс перекроют с 12-00 ч. Это связано с проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых узлов, систем отопления и горячего водоснабжения.
Подачу ресурса «Волжские тепловые сети» полностью восстановят к 17:00 ч. 20 апреля.
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