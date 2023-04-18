Общество

В Волжском с 18 по 20 апреля отключат горячую воду

Общество 18.04.2023 07:58
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18.04.2023 07:58


Сегодня в Волжском отключают горячую воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, ресурс перекроют с 12-00 ч.  Это связано с проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых узлов, систем отопления и горячего водоснабжения. 
Подачу ресурса «Волжские тепловые сети» полностью восстановят к 17:00 ч. 20 апреля.

Ранее, напомним,  ИА  «Высота 102» сообщало о начале поэтапных отключений горячей воды в Волгограде. 

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