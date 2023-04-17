Депутаты Волгоградской облдумы обсудили итоги борьбы с коррупцией



В Волгоградской области правоохранительными органами региона в 2022 году было возбуждено 1272 уголовных дела по преступлениям коррупционной направленности. Арестовано имущества на сумму 37 млн рублей, добровольно возмещен ущерб в размере около 11 млн рублей. Такие данные прозвучали в ежегодном докладе о противодействии коррупции, который сегодня обсудили на заседании профильной комиссии регпарламента. Согласно официальной статистике в прошлом году судами Волгоградской области рассмотрено 313 коррупционных уголовных дел, по которым было осуждено 322 человека. Наиболее частыми среди такого рода преступлений являются дача и получение взяток, мошенничество с использованием служебного положения, посредничество во взяточничестве и служебный подлог.

В рамках прокурорского надзора в 2022 году на территории Волгоградской области было выявлено 2680 нарушений законодательства о противодействии коррупции. Основная их часть связана с несоблюдением антикоррупционных запретов и ограничений, в том числе ненадлежащим предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе государственными и муниципальными служащими. В целях устранения нарушений внесено 1067 представлений, после рассмотрения которых 1961 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Контрольно-счетной палатой Волгоградской области в прошлом году было проведено 66 проверок в сфере использования бюджетных средств, по результатам которых выявлено 51 нарушение. Материалы по ним направлены в правоохранительные органы.

В заседании комиссии Волгоградской областной думы по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции, председателем которой является Евгений Шаманаев, принимали участие депутаты Владимир Иванов, Валентина Гречина, Татьяна Распутина.



