



В Волгоградской области в январе-феврале 2023 года на свет появились 2735 малышей. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 2878 младенцев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. Спад рождаемости составил 5%. В Волгоградской области в январе-феврале 2023 года на свет появились 2735 малышей. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 2878 младенцев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. Спад рождаемости составил 5%.

При этом за два месяца в регионе скончались 5433 человека. Этот показатель меньше, чем в прошлом году – тогда умерших было 6578 человек. Снижение уровня смертности составило 17,4%, что обусловлено в том числе окончанием пандемии коронавируса.Тем не менее, количество умерших за исследуемый период в два раза превысило число родившихся жителей региона. Естественная убыль населения составила, таким образом, 2698 человек. В январе-феврале 2022 года это количество было больше – 3700 волгоградцев.Отметим, что рождаемость снизилась во всех регионах ЮФО. Но самый маленький спад зафиксирован в Ростовской области – всего 0,7%. Уровень смертности в субъектах Южного федерального округа также меньше, чем в прошлом году. Лучше всего ситуация в Адыгее – здесь смертность уменьшилась на 25,6%.