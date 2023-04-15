Тем не менее, количество умерших за исследуемый период в два раза превысило число родившихся жителей региона. Естественная убыль населения составила, таким образом, 2698 человек. В январе-феврале 2022 года это количество было больше – 3700 волгоградцев.
Отметим, что рождаемость снизилась во всех регионах ЮФО. Но самый маленький спад зафиксирован в Ростовской области – всего 0,7%. Уровень смертности в субъектах Южного федерального округа также меньше, чем в прошлом году. Лучше всего ситуация в Адыгее – здесь смертность уменьшилась на 25,6%.