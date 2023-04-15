Общество

В Волгоградской области нашелся пропавший 11-летний мальчик

Общество 15.04.2023 09:25
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15.04.2023 09:25


Волонтеры и полиция прекратили поиски 11-летнего мальчика, об исчезновении которого стало известно накануне, 14 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации «Лиза Алерт», вчера вечером мальчика нашли. По некоторым данным, школьник сам пришел к одной из родственниц.
Ранее, напомним, сообщалось об исчезновении 11-летнего Наиля М. из поселка Эльтон Палласовского района. Ребенок ушел в одних шлепанцах, при этом в регионе произошло резкое похолодание. Предполагалось, что он мог находиться на границе Волгоградской и Саратовской областей.
Фото "Лиза Алерт" в Волгограде VK.com

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