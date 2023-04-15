В Волгоградской области снизились цены на куличи и творожные пасхи





В Волгоградской области стоимость домашнего кулича в этом году снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,2% и составила 119,84 рубля. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, за год подешевели 4 из 6 ингредиентов: сухофрукты, куриные яйца, мука пшеничная, сахар. Самыми затратными составляющими для выпечки кулича оказались сухофрукты и сливочное масло. В марте этого года их доля в стоимости составила 33,2% и 29,9%, соответственно. В Волгоградской области стоимость домашнего кулича в этом году снизилась по сравнению с прошлым годом на 2,2% и составила 119,84 рубля. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, за год подешевели 4 из 6 ингредиентов: сухофрукты, куриные яйца, мука пшеничная, сахар. Самыми затратными составляющими для выпечки кулича оказались сухофрукты и сливочное масло. В марте этого года их доля в стоимости составила 33,2% и 29,9%, соответственно.

Творожная пасха обойдётся жителям региона в 192,97 рубля, что на 3,1% ниже, чем в прошлом году. На изменение общей стоимости повлияло снижение цен на творог, куриные яйца и сахар. Доля основного ингредиента – творога – в этом году составила 60,1% от общей стоимости.Стоимость пасхальной выпечки в Волгоградской области оказалась самой низкой среди регионов ЮФО. Дороже всего приготовление кулича обойдется в Севастополе – 156,89 рубля.