Госдума РФ 11 апреля приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках и ограничениях, затрагивающих военнообязанных и призывников. Жители Волгоградской области активно обсуждают нововведения в соцсетях — у людей возникает множество вопросов, в том числе и о механизмах работы новелл.

Председатель комиссии по информационной безопасности и киберпреступности Российской Ассоциации электронных коммуникаций Андрей Ярных рассказал в эфире Общественной службы новостей о плюсах введения электронных повесток.

— Удивительно, что этого не сделали раньше, ведь цифровизация идет по всем направлениям. Рано или поздно это все равно бы произошло — сбор данных о пользователях, их агрегация, обработка, — цитирует ИА «Высота 102» эксперта. — Тут встает вопрос о том, чтобы эти данные были определенным образом сохранены от доступа третьих лиц.

По мнению Ярных, плюсы очевидны, так как «снимаются требования по необходимости являться в военкомат, заявлять о смене своего семейного положения или о проблемах со здоровьем» и «смысл в том, чтобы вся эта информация сразу попадала в базу данных и учитывалась при выдаче повесток».

Эксперт уверен, что новый реестр станет максимально безопасным с точки зрения хранения персональных данных, потому что одна система надежнее, чем множество разрозненных в разных военкоматах.

Напомним, что единый реестр будет содержать такие данные о гражданине как прописка, ВУС, сведения о состоянии здоровья и другие персданные, которые будут поступать в базу со смежных госресурсов автоматически.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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