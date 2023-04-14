Волгоградцы готовятся к Зелёному марафону





20 мая 2023 года уже в десятый раз пройдёт Зеленый Марафон Сбера. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России. По традиции спортивный праздник состоится и в Волгограде. Региональный забег будет организован в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: ул. Батальонная, 4. В программе — массовый забег на 4,2 км, дистанция для детей на 420 м, а также скандинавская ходьба.





За 10 лет существования Зеленый Марафон вписал в свою историю множество удивительных и добрых событий, объединил не только сотрудников Сбера, но и большое число людей, которые ведут здоровый образ жизни.





В преддверии спортивного праздника мы спросили у постоянных участников Зеленого Марафона о самых интересных моментах в предыдущих забегах.





-За 10 лет много воспоминаний накопилось. Конечно, в основном, приятных, - рассказывает Лариса Бычкова, участница всех Зеленых Марафонов в Волгограде. В команде Сбера она работает 11 лет и Зеленый Марафон считает отличным корпоративным спортивным праздником.





Лариса рассказала, что ей запомнилось, как удалось в 2016 году на Зеленом Марафоне пообщаться с олимпийской чемпионкой, единственной в истории российского женского плавания 8-кратной чемпионкой мира: «Я тогда сфотографировалась и пообщалась с нашей известной землячкой, Ларисой Ильченко. Эмоций от встречи было море. Я сама очень люблю плавать, а тут возможность услышать советы от призера по плаванию на открытой воде. Встреча, конечно, запоминающаяся. О ней я потом сыну рассказывала. Спасибо Зеленому Марафону, что он дает такие возможности любителям спорта».





Старается не пропускать ни одного Зеленого Марафона и Ольга Емельянова. «Хоть живем мы и не близко от центра, но на спортивный праздник приезжаем из Красноармейского района всегда», - говорит она. «В 2021 году на празднике бега, спорта и хорошего настроения, чтобы получить приз от организаторов, надо было пройти экологический тест. Оказалось, что простые вопросы могут поставить в тупик и взрослых, и детей. Помогли дружба и поддержка сокомандников Ушли и с подарками, и с новыми знаниями по экологии», – делится наша собеседница.





Как правило, на спортивном празднике помимо самого забега организуются разные активности: это и веселые эстафеты, и состязания в ловкости, меткости. Так жительнице Волгограда Светлане Горбуляк вспоминается момент, как она с сестрой стали победителями турнира по волейболу. «Это было волнительно, мы обыграли команду, которая, казалась, была несокрушимой! Поэтому победа стала особенно приятной! Спасибо Зеленому Марафону!» – говорит Светлана.





Что ждет участников и гостей спортивного праздника в этом году, пока организаторы секреты не раскрывают. Однако то, что это будет спортивным, ярким, зрелищным, сомневаться не приходится.





Все новости забега публикуются на странице города-участника на сайте Зелёного Марафона. Присоединиться к беговой команде Сбера можно уже сейчас! Регистрация открыта на сайте забега.



