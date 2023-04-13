В Волжском личные автомобили пропустят на кладбища по графику

Волжан просят ориентироваться на следующий график.
15 апреля – с 07:00 до 20:00;
16 апреля – с 07:00 до 15:00;
с 17 до 21 апреля – с 07:00 до 13:00;
22 апреля – с 07:00 до 20:00;
23 апреля – с 07:00 до 15:00;
24 апреля – с 07:00 до 13:00;
25 апреля – с 07:00 до 15:00.
В настоящее время администрация кладбищ проводит работы по уборке мусора, завозу песка, ремонту и покраске малых архитектурных форм. Проводится ямочный ремонт центральных дорог. К кладбищам обеспечена подача воды, планируется установка пяти дополнительных биотуалетных кабинок.