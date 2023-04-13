В Волжском личные автомобили пропустят на кладбища по графику









На кладбища Волжского ограничат въезд личного автотранспорта в дни православных праздников. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, ограничения будут действовать из-за подготовки территории погостов к массовым мероприятиям в дни Пасхи (16 апреля), Красной горки (23 апреля) и Радоницы (25 апреля) на кладбищах № 2, 3, поселка Краснооктябрьский и по ул. Александрова, 99.





14 апреля – с 07:00 до 13:00;

Волжан просят ориентироваться на следующий график.15 апреля – с 07:00 до 20:00;16 апреля – с 07:00 до 15:00;с 17 до 21 апреля – с 07:00 до 13:00;22 апреля – с 07:00 до 20:00;23 апреля – с 07:00 до 15:00;24 апреля – с 07:00 до 13:00;25 апреля – с 07:00 до 15:00.В настоящее время администрация кладбищ проводит работы по уборке мусора, завозу песка, ремонту и покраске малых архитектурных форм. Проводится ямочный ремонт центральных дорог. К кладбищам обеспечена подача воды, планируется установка пяти дополнительных биотуалетных кабинок.