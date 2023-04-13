Волгоградский завод разработал мобильный комплекс для поиска угнанных авто





Первое в России мобильное решение для поиска находящихся в угоне или розыске автомобилей представлено на выставке «ЭкспоЭлектроника», которая проходит 11-13 апреля в Москве. Как сообщает пресс-служба «Ростех», комплекс «Розыск-Nano» разработан волгоградским заводом «Метеор», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

На выставке представлена обновленная версия мобильного решения для выявления в транспортном потоке автомобилей, находящихся в угоне или розыске, а также снятых с регистрационного учета.

- Устройство также определяет по номерным знакам транспортные средства, принадлежащие людям, лишенным водительских прав. Модернизированный вариант комплекса «Розыск-Nano» получил вторую дополнительную камеру наблюдения. Это позволит устройству распознавать номера как на большом, так и на близком расстоянии, - говорится в сообщении компании.

В «Розыск-Nano» входит компактный фотовычислительный модуль, планшет и программное обеспечение. Данное оборудование устанавливается в патрульной машине и может применяться в движении. Один видеомодуль распознает государственные регистрационные знаки автомобилей на трех дорожных полосах на расстоянии 90-100 метров, второй – на пяти полосах и на расстоянии 25-30 метров. Полученная информация сверяется с базой розыска для поиска совпадений.

В случае объявления плана «Перехват», информацию об оперативных задачах комплекс получает в режиме реального времени. В процессе его работы формируется база данных всех распознанных номерных знаков, фотоизображений транспортных средств с датой, временем и геоданными. Кроме того, комплекс позволяет контролировать Генеральный директор завода «Метеор» Юрий Валов сообщил, что сотрудники ГИБДД по Волгоградской области уже получили возможность протестировать разработку, после чего «Розыск-Nano» был включен в обзор передового опыта МВД России за 1 квартал 2023 года.



