В работе Владимира Панина есть какая-то магия. Легким движением ножниц мастер топиарной стрижки превращает трехметровую тую в идеально закрученную спираль, а высокую ель – в стол для других растений. При этом волгоградец не любит повторений, ведь даже у двойников должны быть свои уникальные черты.

У Владимира Панина не было ни частного дома, ни дачи с большим огородом и палисадником. Однако растения любых видов и форм настолько влекли волгоградца, что свою профессию он выбирал безо всяких сомнений.

– Еще в советское время я работал в тресте зеленого хозяйства. А после поступил в Московский лесотехнический институт на специальность «Инженер по озеленению городов и населенных мест». У меня была тяга к посадке, пересаживанию и выращиванию растений, – рассказывает мужчина. – После аспирантуры я вернулся в Волгоград – в 90-е с работой было туго. И тут знакомый случайно предложил мне прийти в Горгаз: так как раз искали озеленителя.





Несколько лет озеленитель жаждал творческой свободы и с легкой завистью смотрел на эксперименты коллег. Когда же новое руководство отказалось от всех шаблонов, Владимир Панин глотнул свежего воздуха и превратил аллею в центре города в удивительный оазис с живыми арками, изгородью и витиеватыми «лабиринтами».

– Иногда я брал частные заказы. Помню, как одни клиенты сказали мне: «Вот наша туя, делайте с ней, что захотите». Я подошел, посмотрел… Хозяева все время были дома, и я немного стеснялся. Да и не любил, когда кто-то стоит над душой. А потом они сказали, что уезжают из дома на день. На следующий день они вернулись, и их реакция на мою работа стала лучшей оценкой. Представьте сами – у вас есть вещь, но вы не знаете тех свойств, которые в нее заложены. Я стараюсь раскрывать сущность каждого растения, – рассуждает мастер. – Создавая образы, я всегда помнил слова своего научного руководителя в аспирантуре: «Проведи обзор, изучи все принятые решения, а потом найди свое». Я не искал никаких персонажей, меня всегда интересовали геометрические формы. Например, я выстригал спиралью туи высотой по три с половиной-четыре метра или делал подобие детской пирамидки из ели колючей – у нас ее часто называют голубой. Колючий барбарис превращался в вазу, в которой стояли «павлиньи перья». Растение – это пластилин. Зная его особенности, можно вылепить все, что только захотите.





Мастер топиарной стрижки безошибочно угадывает новую, неожиданную, форму в известном всем растении. И хотя сам волгоградец скромно называет себя ремесленником, его работа сродни труду художника.

– Самое главное для меня, чтобы люди считали мои посылы. Например, вы подойдете к картине и не сразу уловите ее суть. Мне же важно, чтобы суть растения была понятна всем прохожим, сторонним наблюдателям, – отмечает Владимир Панин. – Мне хочется, чтобы мои работы были приятны вам, зрителям. Сам я каждый завершенный объект считаю пройденным этапом. И внимание, одобрение, похвала не играет никакой роли. Стоматолог, вылечивший вам зуб, будет гордиться тем, что сделал? Нет, это естественный процесс.





Сейчас Владимир Панин передал дела и вышел на пенсию. Но время от времени мастер с горящими глазами берется за работу.

– Молодым – везде у нас дорога, старикам – везде у нас почет. Я вышел на пенсию, сменил ритм жизни. Но, когда знакомые просят что-то подстричь, подсказать, помогаю. Те, кто знают мою сущность, разжигают во мне профессиональный интерес непростым растением. Скажем, привезут какую-нибудь кривую ель Коника и предложат выстричь ее спиралью. Ее я, конечно, сделаю, – рассказывает Владимир. – Раньше у нас ведь были туя восточная да туя западная. А сейчас из-за границы доставляют столько разных вариантов. Однажды знакомые попросили сделать из двухметровой ели стол высотой полметра, на котором будут стоять три маленькие елочки. Такие необычные идеи меня зажигают, я вкладываю в них все силы, всю душу. Кстати, я всегда старался не повторяться. Ведь часто ко мне обращались знакомые знакомых. И представьте, как они приедут друг к другу в гости и увидят одинаковые композиции. Такой вариант неприемлем, ведь все растения для меня как люди. Даже двойник будет обязательно отличаться от оригинала.





Подготовила Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»