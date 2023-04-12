Космонавты записали на МКС видеообращение к волгоградцам

Общество 12.04.2023 10:46
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12.04.2023 10:46
Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики теплые слова в адрес жителей Волгоградской области в буквальном смысле прилетели с Международной космической станции. Как сообщили в администрации региона, российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили всех жителей региона с 80-летием Сталинградской Победы.
Напомним, масштабные торжества в Волгоградской области состоялись 1 и 2 февраля. А в течение всего 2023 года продолжается реализация культурных, патриотических, спортивных и других мероприятий, приуроченных к этой дате.
- На волжских берегах решалась судьба не только нашей Родины, но и всего мира. Фашистские захватчики узнали силу русского духа, смелость защитников Сталинграда, которые сначала не только отстояли город, а потом с героизмом и любовью его отстроили, - отметили космонавты.
Они тепло поблагодарили волгоградских детей за презенты, полученные в рамках проекта «Космос Победы» Фонда социальных проектов «Наследие», администрации Волгоградской области и Роскосмоса. В феврале на борт МКС были доставлены флаги Волгоградской области и самого проекта, миниатюра скульптуры «Родина-мать зовет!», флешка с детскими рисунками конкурса «Волгоград, ты просто космос!», гравюра с изображением Волгоградского планетария, открытка с пожеланиями детей.
- С высоты космического полета мы смотрим на Волгоград и видим, какой он прекрасный. Мы видим, как бережно вы относитесь к истории, к ее наследию. Как вы любите мечтать и воплощать свои мечты в жизнь, - заявили российские космонавты. - Волгоград, ты просто космос! Любите свой город.
Фото и видео: Роскосмос
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