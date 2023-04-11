Общество

Пасха-2023: где в Волгограде пройдут главные мероприятия православного праздника

Общество 11.04.2023 17:58
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11.04.2023 17:58


План мероприятий в рамках празднования православной Пасхи опубликовала Волгоградская епархия. Об этом сообщает ИА «Высота 102». 

14 апреля, в Великую Пятницу, в воспоминание Крестных Страданий Господа нашего Иисуса Христа, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавит богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе.

13:00 - вечерня с выносом Плащаницы Спасителя

17:00 – утреня с чином погребения Плащаницы Спасителя

15 апреля, в Великую Субботу, мы вспоминаем сошествие Христа во ад. Глава Волгоградской епархии совершит Божественную литургию в Свято-Духовском монастыре. Начало в 7:00.

Пасхальные богослужения митрополит Феодор возглавит в Александро-Невском кафедральном соборе:

23:30 – Полунощница. Пасхальная Заутреня. Божественная Литургия свт. Иоанна Златоустого.

16 апреля в 16:30 – Общегородской Пасхальный Крестный ход. Он начнется от храма святого пророка Иоанна Предтечи и направится к кафедральному собору святого благоверного князя Александра Невского.

17:00 – Пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди в Александро-Невском соборе:

15 апреля с 11:00 до 23:00

16 апреля после ночного и позднего богослужений.

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