Волгоградский облкомспорта обязали возместить расходы детей на участие в чемпионатах









В Волгограде по искам прокуратуры восстановлены права 18 спортсменов на оплату из бюджета расходов на участие в соревнованиях. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратились родители детей, сообщивших о том, что вынуждены были сами оплачивать поездки несовершеннолетних на соревнования всероссийского и межрегионального значения.





В соответствии с приказами комитета физической культуры и спорта Волгоградской области дети заявителей в составе спортивных сборных Волгоградской области принимали участие во Всероссийских соревнованиях «Юность России», «Веселый дельфин», «Резерв России», «Первенство России», «1 этап кубка России по плаванию на открытой воде», а также в чемпионате и первенстве Южного федерального округа.





Согласно законодательству, областной бюджет должен был финансировать поездки и проживание участников соревнований. Однако на требования родителей детей компенсировать понесенные затраты чиновники им отказали со ссылкой на недостаточное финансирование. Кроме того, чиновники считали, что оплату должны производить спортивные школы, где тренировались дети.





Но в надзорном органе, который направил 18 исков в Центральный суд о взыскании в пользу несовершеннолетних с комитета физической культуры и спорта Волгоградской области порядка 200 тысяч рублей, настаивали на незаконности отказа в возмещении расходов на участие детей в соревнованиях.





Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. В решениях также отмечено, что расходы на участие в соревнованиях в составе региональной сборной команды подлежат компенсации за счет средств областного бюджета вне зависимости от места обучения спортсмена. Исполнение судебных решений взято прокуратурой на контроль.







