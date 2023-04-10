В Волгоградской области в 2023 году отремонтируют 600 км дорог и 30 путепроводов

Общество 10.04.2023 11:32
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10.04.2023 11:32
Ранняя весна в этом году позволит дорожникам начать работы на региональных магистралях гораздо раньше срока. В связи с досрочным стартом дорожного ремонта губернатор Андрей Бочаров поставил задачи оперативно и в полном объеме развернуть работы по строительству и реконструкции объектов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
- На автодорогах Волгоградской области общей протяженностью порядка 600 км будут развернуты различные виды дорожных работ. Дорожные работы также будут проведены на более чем 30 мостах и путепроводах, — обозначил планы на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. - Также необходимо провести ремонтные работы на участках дорог, требующих ремонта после сложного осенне-зимнего периода.
Кроме того, глава региона обратил внимание на выполнение работ в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.
Андрей Бочаров особо подчеркнул, что отдельного внимания ото всех требуют проекты развития дорожно-транспортной инфраструктуры, входящей в международный транспортный коридор «Север-Юг»:
По итогам совещания глава региона поставил задачи:
— оперативно и в полном объеме развернуть работы по строительству, реконструкции, ремонту на всех запланированных на 2023 год дорожных объектах;
— держать на отдельном контроле работы на стратегически значимых объектах и вводных дорожных объектах текущего 2023 года;
— исходя из погодных условий, до середины мая текущего года провести обновление дорожной разметки на автодорогах Волгоградской области.
— завершить проектирование дорожных объектов, работы на которых планируется проводить в 2024 году, и продолжить проектирование дорожных объектов, запланированных к строительству, реконструкции и ремонту в последующие годы.
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