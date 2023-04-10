В Волгоградской области в 2023 году отремонтируют 600 км дорог и 30 путепроводов









Ранняя весна в этом году позволит дорожникам начать работы на региональных магистралях гораздо раньше срока. В связи с досрочным стартом дорожного ремонта губернатор Андрей Бочаров поставил задачи оперативно и в полном объеме развернуть работы по строительству и реконструкции объектов, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.





- На автодорогах Волгоградской области общей протяженностью порядка 600 км будут развернуты различные виды дорожных работ. Дорожные работы также будут проведены на более чем 30 мостах и путепроводах, — обозначил планы на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. - Также необходимо провести ремонтные работы на участках дорог, требующих ремонта после сложного осенне-зимнего периода.





Кроме того, глава региона обратил внимание на выполнение работ в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.





Андрей Бочаров особо подчеркнул, что отдельного внимания ото всех требуют проекты развития дорожно-транспортной инфраструктуры, входящей в международный транспортный коридор «Север-Юг»:





По итогам совещания глава региона поставил задачи:





— оперативно и в полном объеме развернуть работы по строительству, реконструкции, ремонту на всех запланированных на 2023 год дорожных объектах;





— держать на отдельном контроле работы на стратегически значимых объектах и вводных дорожных объектах текущего 2023 года;





— исходя из погодных условий, до середины мая текущего года провести обновление дорожной разметки на автодорогах Волгоградской области.





— завершить проектирование дорожных объектов, работы на которых планируется проводить в 2024 году, и продолжить проектирование дорожных объектов, запланированных к строительству, реконструкции и ремонту в последующие годы.



