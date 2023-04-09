Общество 09.04.2023 18:40
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09.04.2023 18:40
Продавцы навоза и песка с открытием дачного сезона-2023 в Волгоградской области вновь появились в СНТ «Титан» на прежнем месте – возле забора одной из дачниц, которая второй год борется с этой торговлей, которую считает незаконной.
- В том году обращалась по этой ситуации во все органы Городищенского района – и в прокуратуру, и в полицию, но как все продавалось, так и продается. Никто ничего не сделал, - рассказала жительница СНТ Назгул Егембердиева.
Женщина записала видео, где отчетливо видно, что на территории, примыкающей к въезду на дачу, по-прежнему идет бойкая торговля навозом и песком. Рабочие разгребают вонючие кучи, засыпают навоз в мешки прямо у забора дачницы. Рядом также рассыпан песок, стоит спецтехника. Автор видео утверждает, что навоз и песок охраняют.
Напомним, что ранее «Высота 102» уже сообщала об этой ситуации. О том, что погрузка и разгрузка песка идет с нарушениями, подтверждал информагентству и председатель СНТ «Титан». Он пояснял, что согласно закону 217 (ФЗ 217 «О ведении гражданами садоводства» - ред.) любая коммерческая деятельность на территории СНТ запрещена, но торговля ведется.
Женщина летом прошлого года сообщала о поступающих ей угрозах расправы, а в сентябре на ее даче произошел пожар – загорелась беседка. Возгорание, которое заметили соседи, удалось ликвидировать, дом не пострадал. Назгул тогда не исключала, что беседку могли поджечь, так как никого из членов ее семьи на момент пожара на даче не было. Позже ее подозрения подтвердила экспертиза.
Информагентство ранее пыталось получить комментарий о законности торговли в СНТ навозом и песком у главы Ерзовского городского поселения Сергея Зубанкова, но дозвониться до чиновника не удалось. «Высота 102» готова опубликовать комментарий руководителей Ерзовки, если он поступит в редакцию.
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