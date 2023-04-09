Общество

«Навоз и ныне там»: под Волгоградом проход к дачам завалили вонючими кучами и песком

Общество 09.04.2023 18:40
0
09.04.2023 18:40





Продавцы навоза и песка с открытием дачного сезона-2023 в Волгоградской области вновь появились в СНТ «Титан» на прежнем месте – возле забора одной из дачниц, которая второй год борется с этой торговлей, которую считает незаконной.
- В том году обращалась по этой ситуации во все органы Городищенского района – и в прокуратуру, и в полицию, но как все продавалось, так и продается. Никто ничего не сделал, - рассказала жительница СНТ Назгул Егембердиева.
Женщина записала видео, где отчетливо видно, что на территории, примыкающей к въезду на дачу, по-прежнему идет бойкая торговля навозом и песком. Рабочие разгребают вонючие кучи, засыпают навоз в мешки прямо у забора дачницы. Рядом также рассыпан песок, стоит спецтехника. Автор видео утверждает, что навоз и песок охраняют.
Напомним, что ранее «Высота 102» уже сообщала об этой ситуации. О том, что погрузка и разгрузка песка идет с нарушениями, подтверждал информагентству и председатель СНТ «Титан». Он пояснял, что согласно закону 217 (ФЗ 217 «О ведении гражданами садоводства» - ред.) любая коммерческая деятельность на территории СНТ запрещена, но торговля ведется. 
Женщина летом прошлого года сообщала о поступающих ей угрозах расправы, а в сентябре на ее даче произошел пожар – загорелась беседка. Возгорание, которое заметили соседи, удалось ликвидировать, дом не пострадал. Назгул тогда не исключала, что беседку могли поджечь, так как никого из членов ее семьи на момент пожара на даче не было. Позже ее подозрения подтвердила экспертиза. 
Информагентство ранее пыталось получить комментарий о законности торговли в СНТ навозом и песком у главы Ерзовского городского поселения Сергея Зубанкова, но дозвониться до чиновника не удалось. «Высота 102» готова опубликовать комментарий руководителей Ерзовки, если он поступит в редакцию.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.04.2023 17:35
Общество 09.04.2023 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 11:46
Общество 09.04.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 10:56
Общество 09.04.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 10:09
Общество 09.04.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 09:19
Общество 09.04.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2023 08:03
Общество 09.04.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 21:49
Общество 08.04.2023 21:49
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 19:20
Общество 08.04.2023 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 17:54
Общество 08.04.2023 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 17:00
Общество 08.04.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 16:45
Общество 08.04.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 15:44
Общество 08.04.2023 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 14:17
Общество 08.04.2023 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 12:51
Общество 08.04.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2023 11:47
Общество 08.04.2023 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
«Навоз и ныне там»: под Волгоградом проход к дачам завалили вонючими кучами и пескомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:35
В ЦПКиО Волгограда заложили аллею в честь 100-летия «Динамо»Смотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом у водителя изъяли Volkswagen в пользу государства за пьянствоСмотреть фотографии
15:35
Вандалы разгромили спортплощадку в УрюпинскеСмотреть фотографии
15:08
На трассе Волгоград-Астрахань сгорел «УАЗ» после ДТПСмотреть фотографии
14:07
Суд под Волгоградом поставил точку в деле о сельском рэкетеСмотреть фотографии
13:05
До чемпионства один шаг: волгоградские ватерполисты обыграли главных соперников из Казани – 9:7Смотреть фотографии
12:43
«Открыл окно и звал маму»: в Волжском загулявшую мать осудят за смерть ребенкаСмотреть фотографии
11:46
Волгоград покупает 20 электробусовСмотреть фотографии
11:10
Пожилой водитель врезался в троллейбус у больничного комплекса в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
Мадонна и Саламон родились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Камера сняла, как двух школьников сбила машина в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области изменились стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидийСмотреть фотографии
09:19
«Душа плакала и умирала»: откровенные истории бывших алкоголиков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:09
В двух районах Волгоградской области селяне пошли на выборыСмотреть фотографии
08:03
ВККС решила, кто может возглавить военный суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:49
«На таких держится государство»: общественник из Волгограда рассказал о последнем бое Артема ПавлущенкоСмотреть фотографии
20:44
Экс-преподаватель волгоградского техникума «погорела» на зачетках и курсовыхСмотреть фотографии
19:48
Голевая феерия на Волгоград Арене: «Ротор» разгромил ростовский СКА со счетом 4:0Смотреть фотографии
19:20
В Волгограде появился билборд с изображением погибшего в СВО офицера Андрея БирюковаСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде с 9 апреля сократят маршрут электричек до аэропортаСмотреть фотографии
17:00
«Не ждите пальм на берегу Волги»: географ рассказал о рисках жаркой весны в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
«Впереди — порывы в теплотрассах». В Котово власти «играют» с отоплениемСмотреть фотографии
15:44
Аллергикам приготовиться: в Волгограде фиксируют повышенную концентрацию березовой пыльцыСмотреть фотографии
14:17
Глютен, диеты и «смерть» в спортзале: волгоградский врач разрушил мифы о здоровом образе жизниСмотреть фотографии
13:58
«Любим свой город!»: сотрудники абразивного завода высадили в Волжском липы и акацииСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде простились с погибшим на Украине чемпионом Европы по каратеСмотреть фотографии
11:47
МЧС предупредило волгоградцев о ночных морозах до -3 °ССмотреть фотографии
11:30
«Выписали с категорией "Б"»: мать мобилизованного волгоградца с осколком в голове ищет правды в МосквеСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде на парковке 13-летний подросток на электросамокате влетел в легковушку: видеоСмотреть фотографии
 