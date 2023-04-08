«Выписали с категорией "Б"»: мать мобилизованного волгоградца с осколком в голове ищет правды в Москве

Редакция ИА «Высота 102» продолжает следить за судьбой раненных в спецоперации мобилизованных жителей Волгограда — 30-летнего Сергея Д. и 25-летнего Кирилла Б. После череды публикаций на проблемы военных обратили внимание. По словам матерей волгоградцев, сыновей наконец положили в госпиталь, но женщины опасаются, что в итоге все закончится отписками и их недолеченными снова отправят в зону боевых действий.

Напомним, что Сергей Д., как рассказала мать бойца, получил контузию от разорвавшегося снаряда и оглох на одно ухо. У Кирилла Б., по словам его матери, вследствие тяжелого ранения в голове остался осколок.

— В минувшую среду были в приемной президента в Волгограде. У нас приняли заявление по нашему факту. 7 апреля сына выписали из госпиталя с категорией «Б» — с незначительными ограничениями к военной службе. Ничего абсолютно не изменилось. Когда Кирилл еще находился там, к ним приезжал военный прокурор, сын оставил ему заявление, что его как следует здесь не лечили, — сообщила Ольга Б. — Буду писать на сайт президента еще. Пока есть какое-то время и сына не отправили назад на СВО. Почему недолеченные ребята с осколками в головах и кистами должны идти назад в окопы и что вообще происходит в Южном военном округе? Со мной связались из комитета матерей из другого региона и посоветовали пробиваться на федеральный уровень, потому что по Волгоградской области будут идти одни отписки.

Мать другого мобилизованного Сергея Д. Надежда рассказала журналистам «Высоты 102», что ее сыну также ставят в военном госпитале в Волгограде категорию «Б», хотя ее сын по-прежнему не слышит на одно ухо.

— Говорят, что годен с незначительными ограничениями. Осматривал врач-терапевт, он и пришел к такому заключению. По слуху улучшений никаких нет. Единственное, что радует — перепонка целая. Какую-то помощь вроде как оказывают, но прогресса никакого. Сергей по-прежнему страдает от сильных головных болей. Левое ухо не слышит, не знаю, что будет дальше. Если они его не вылечат, я его никуда не отпущу. Глухой солдат это как? Они хотя бы головой своей думали, в каком состоянии они хотят отправить на передовую наших детей. Сидим, как на вулкане, на военном положении с конца декабря, — делится взволнованная Надежда Д.

Напомним, что ранее в редакцию «Высоты 102» обратились родители мобилизованных волгоградцев, получивших различные ранения в ходе СВО, в том числе тяжелого характера. Со слов матерей военных, их детей не лечили должным образом, а командование части пыталось отправить военнослужащих обратно в зону боевых действий.

После публикации информагентства о раненных в СВО бойцах СК организовал проверку. В свою очередь матери мобилизованных продолжили в буквальном смысле штурмовать госпитали.

Фото и коллаж: читатели информагентства / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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