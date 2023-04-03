Матери получивших тяжелые ранения в ходе специальной военной операции жителей Волгограда – 30-летнего Сергея Д. и 25-летнего Кирилла Б., призванных по частичной мобилизации, – сообщили ИА «Высота 102», что их сыновей наконец положили в госпиталь. Но, по словам родителей бойцов, они опасаются, что ребят все же признают годными к военной службе, несмотря на полученные ранения, и вновь отправят в зону боевых действий.

— Моего сына Сергея Д. положили в военный госпиталь в Дзержинском районе Волгограда. Определили в нейрохирургию. Взялись лечить: ставят капельницы, делают уколы, прописали витамины, сын ходил на КТ и УЗИ, врач с ним занимается. Я так рада, потому что очень боялась, что атрофируются мышцы и Сергей оглохнет. Перепонка вроде как живая, не пробитая, слух можно восстановить. С коленом тоже вроде как нормально, — рассказала журналистам информагентства мать Сергея Надежда.

По словам женщины, в госпитале сын пролежит не более 20 дней, после чего его снова ожидает процедура ВВК.

— Нам сказали, что после того, как подлечат, будет проходить в Волгограде военно-врачебную комиссию. Справка о ранении из госпиталя в зоне СВО пока так и не пришла. Прокуратура и следственный комитет нами занимались, но ответов пока нет.

Мать другого мобилизованного Кирилла Б. утверждает, что ее сына положили в госпиталь «ради галочки».

— Кирилл лежит в неврологии, в том же самом госпитале в Дзержинском районе Волгограда. Нам обещали направление в госпиталь имени Бурденко в Москве, потому что волгоградские врачи не проводят сложные операции по извлечению осколков из головы. Вчера мы к сыну приехали, а он говорит, что ему три дня просто измеряли давление, — поделилась Ольга Б. — Сейчас нам предстоит пройти повторную процедуру ВВК. Мне Кирилл сказал, что ему поставят категорию «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Волгоградские врачи ранее уже постановили, что мой сын годен, несмотря на то, что у него в голове остается осколок. При этом, согласно списку болезней (постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», — Прим. ред.), по которым положена отсрочка, если я правильно поняла, Кирилл должен быть признан негодным к военной службе и не возвращаться в зону СВО. Ребята свою дань уже отдали, а их опять хотят загнать обратно в окопы. Поймите, он у нас один, а мы хотим еще внуков увидеть. Я считаю, что, кто там побывал, получил ранения, не должны обратно ехать. У Кирилла в голове киста, может развиться эпилепсия, врачи в Волгограде это понимают, а направление в Бурденко не дают и ставят категорию «Б».

Волгоградка говорит, что в военной прокуратуре не спешат отвечать на поступившее от нее обращение, и «будто тянут резину».

— Позвонила в прокуратуру, узнать, когда будет ответ на наше коллективное обращение. Вроде как в течение 30 дней по закону должны дать обратную связь. А у меня там спрашивают: «А, может, вы почту не ту указали? Или с адресом ошиблись?». Слушайте, мы здравомыслящие люди. Неужели похоже на то, что мы отнесемся ко всему спустя рукава и что-то перепутаем? Я буду писать в Генеральную прокуратуру РФ. Добиваться справедливости, других вариантов просто не вижу, — со слезами в голосе поделилась мать мобилизованного волгоградца.

Напомним, что ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратились родители мобилизованных волгоградцев, получивших различные ранения в ходе СВО, в том числе тяжелого характера. Со слов матерей военных, их детей не лечили должным образом, а командование части пыталось отправить военнослужащих снова в зону боевых действий.

После публикации информагентства о раненных в спецоперации бойцах СК организовал проверку. В свою очередь матери мобилизованных продолжили в буквальном смысле штурмовать госпитали.

Фото и коллаж: читатели информагентства / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

