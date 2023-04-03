Общество

«С осколком в голове измеряют давление»: раненные на Украине мобилизованные волгоградцы снова ждут ВВК

Общество 03.04.2023 19:53
0
03.04.2023 19:53


Матери получивших тяжелые ранения в ходе специальной военной операции жителей Волгограда – 30-летнего Сергея Д. и 25-летнего Кирилла Б., призванных по частичной мобилизации, – сообщили ИА «Высота 102», что их сыновей наконец положили в госпиталь. Но, по словам родителей бойцов, они опасаются, что ребят все же признают годными к военной службе, несмотря на полученные ранения, и вновь отправят в зону боевых действий. 

— Моего сына Сергея Д. положили в военный госпиталь в Дзержинском районе Волгограда. Определили в нейрохирургию. Взялись лечить: ставят капельницы, делают уколы, прописали витамины, сын ходил на КТ и УЗИ, врач с ним занимается. Я так рада, потому что очень боялась, что атрофируются мышцы и Сергей оглохнет. Перепонка вроде как живая, не пробитая, слух можно восстановить. С коленом тоже вроде как нормально, — рассказала журналистам информагентства мать Сергея Надежда. 

По словам женщины, в госпитале сын пролежит не более 20 дней, после чего его снова ожидает процедура ВВК.  

— Нам сказали, что после того, как подлечат, будет проходить в Волгограде военно-врачебную комиссию. Справка о ранении из госпиталя в зоне СВО пока так и не пришла. Прокуратура и следственный комитет нами занимались, но ответов пока нет. 

Мать другого мобилизованного Кирилла Б. утверждает, что ее сына положили в госпиталь «ради галочки». 

— Кирилл лежит в неврологии, в том же самом госпитале в Дзержинском районе Волгограда. Нам обещали направление в госпиталь имени Бурденко в Москве, потому что волгоградские врачи не проводят сложные операции по извлечению осколков из головы. Вчера мы к сыну приехали, а он говорит, что ему три дня просто измеряли давление, — поделилась Ольга Б. — Сейчас нам предстоит пройти повторную процедуру ВВК. Мне Кирилл сказал, что ему поставят категорию «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Волгоградские врачи ранее уже постановили, что мой сын годен, несмотря на то, что у него в голове остается осколок. При этом, согласно списку болезней (постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе», — Прим. ред.), по которым положена отсрочка, если я правильно поняла, Кирилл должен быть признан негодным к военной службе и не возвращаться в зону СВО. Ребята свою дань уже отдали, а их опять хотят загнать обратно в окопы. Поймите, он у нас один, а мы хотим еще внуков увидеть. Я считаю, что, кто там побывал, получил ранения, не должны обратно ехать. У Кирилла в голове киста, может развиться эпилепсия, врачи в Волгограде это понимают, а направление в Бурденко не дают и ставят категорию «Б». 

Волгоградка говорит, что в военной прокуратуре не спешат отвечать на поступившее от нее обращение, и «будто тянут резину». 

— Позвонила в прокуратуру, узнать, когда будет ответ на наше коллективное обращение. Вроде как в течение 30 дней по закону должны дать обратную связь. А у меня там спрашивают: «А, может, вы почту не ту указали? Или с адресом ошиблись?». Слушайте, мы здравомыслящие люди. Неужели похоже на то, что мы отнесемся ко всему спустя рукава и что-то перепутаем? Я буду писать в Генеральную прокуратуру РФ. Добиваться справедливости, других вариантов просто не вижу, — со слезами в голосе поделилась мать мобилизованного волгоградца. 

Напомним, что ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратились родители мобилизованных волгоградцев, получивших различные ранения в ходе СВО, в том числе тяжелого характера. Со слов матерей военных, их детей не лечили должным образом, а командование части пыталось отправить военнослужащих снова в зону боевых действий. 

После публикации информагентства о раненных в спецоперации бойцах СК организовал проверку. В свою очередь матери мобилизованных продолжили в буквальном смысле штурмовать госпитали. 

Фото и коллаж: читатели информагентства / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.04.2023 20:30
Общество 03.04.2023 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 19:28
Общество 03.04.2023 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 13:40
Общество 03.04.2023 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 11:58
Общество 03.04.2023 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 11:33
Общество 03.04.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2023 10:43
Общество 03.04.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 21:16
Общество 02.04.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 20:44
Общество 02.04.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 19:30
Общество 02.04.2023 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 15:55
Общество 02.04.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 14:10
Общество 02.04.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 13:18
Общество 02.04.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 10:10
Общество 02.04.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 09:49
Общество 02.04.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2023 08:56
Общество 02.04.2023 08:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:30
Гидрометцентр РФ: Волгоградскую область накроет сильный туманСмотреть фотографии
19:53
«С осколком в голове измеряют давление»: раненные на Украине мобилизованные волгоградцы снова ждут ВВКСмотреть фотографии
19:28
На отремонтированной Аллее Героев в Волгограде меняют негодную плиткуСмотреть фотографии
18:56
В облздраве сообщили состояние волгоградки, зарубленной топоромСмотреть фотографии
17:57
В километре от Волгограда 3 апреля насмерть разбился водитель иномаркиСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде суд арестовал подозреваемых в убийстве медсестрыСмотреть фотографии
17:01
В ПК «Станичник» сгорел 61 миллион рублей волгоградских вкладчиковСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде школьник ударил женщину топором из-за громкой музыкиСмотреть фотографии
16:16
«Бешенства нет»: в Урюпинске обследовали двоих детей после нападения крысы на помойкеСмотреть фотографии
15:57
Опубликованы фото с места крушения легкомоторного самолета под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:43
Озвучены первые подробности ЧП с разбившимся самолетом под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:32
Под Волгоградом разбился легкомоторный самолет, пилот погибСмотреть фотографии
13:40
Мэрия Волгограда покупает 148 квартир для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде трех родственников осудили за организацию шкурного бизнесаСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом бывший зэк зарезал на глазах детей бездомного псаСмотреть фотографии
12:19
В Волжском большегруз снес трамвайную линию и светофорСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде 4 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
11:58
Путин назначил нового председателя в районном суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде отменили оправдательный приговор по делу о смерти чиновника РПН из-за ревностиСмотреть фотографии
11:33
Андрей Бочаров 3 апреля поставил задачи по севу яровых культурСмотреть фотографии
10:55
Цифровой подход: «Ростелеком» обеспечил связью ресторан «Клюква» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Экс-депутату облдумы Илье Кошкареву суд разрешил уйти на покойСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде оперативники МВД задержали подозреваемых в убийстве пропавшей без вести медсестрыСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде ночью на пустой дороге завалилась на бок иномарка: видеоСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцам рассказали, кому ждать электронную повесткуСмотреть фотографии
08:05
В Волгограде пропавшую 61-летнюю медсестру нашли мертвойСмотреть фотографии
21:16
В Волгограде заложили камень на месте строительства нового храмаСмотреть фотографии
20:44
Скоро потеплеет: в Волгограде устранили аварию на теплотрассеСмотреть фотографии
19:30
«Там брали Берлин!»: звуки боя испугали жителей юга ВолгоградаСмотреть фотографии
19:11
Волгоградцы оценили деятельность губернатора Андрея Бочарова по итогам 9 лет: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
 