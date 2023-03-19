Редакция ИА «Высота 102» продолжает следить за судьбой получивших тяжелые ранения в зоне проведения СВО жителей Волгограда 30-летнего Сергея Д. и 25-летнего Кирилла Б., призванных по частичной мобилизации. Как утверждают матери военнослужащих, сыновей, как и еще с десяток их сослуживцев, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, снова хотят бросить на передовую. После публикации информагентства на проблемы волгоградцев обратил внимание СК.

— Ваша статья действительно помогает. Нас приняли военные следователи, да и прокуратура занялась этим вопросом. Я теперь будто штурмую госпитали. Требую, чтобы сына положили на лечение. Еще ждем ответа на запрос из больницы, где Сергей находился, когда был в зоне спецоперации, — рассказала журналистам «Высоты 102» мать мобилизованного волгоградца Надежда Д.

По словам женщины, сейчас командование части, к которой приписан ее сын, на время прекратило всякие попытки отправить недолеченных бойцов на фронт.

— Сейчас всех раненых не трогают. Видимо боятся лишней шумихи, внимания СМИ. В военной поликлинике сыну вскрыли колено, вытащили то ли дробь какую-то, то ли осколок. А с ухом пока ничего, я прошу, чтобы положили в госпиталь. Дело серьезное. Уже три месяца слух не восстанавливается, у Сергея головные боли страшные, а врачи военные теперь уперлись в травму ноги. 15 марта должна была быть повторная медкомиссия, а то получается, что из-за ноги годен к нестроевой, а что с ухом — так это никого не волнует. Уже три месяца прошло, а если еще три месяца ничего не делать, то велика вероятность, что сын станет глухим, — говорит встревоженная мать.

Мать еще одного мобилизованного волгоградца Ольга Б. сообщила, что сын ждет направление в госпиталь имени Бурденко в Москве.

— Нас услышали после вашей публикации, нами занимаются. Сейчас Кирилла не без помощи СК перевели в другую часть, она тоже находится в Волгограде. Его отсюда не смогут просто так забрать на передовую. Нужно ложиться в госпиталь, а там будут решать, можно доставать осколок из головы или нет. В Волгограде такие сложные операции никто не делает, нам нужно только в Москву. Частные врачи говорили на приеме, что, сыну в будущем грозит эпилепсия. Здесь военные врачи на комиссии, которая поставила сыну категорию «Б» — годен с незначительными ограничениями, говорили, что, мол, ничего страшного, осколок же не задел мозг, поэтому все нормально.

Напомним, что военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону организовал проверку после публикации ИА «Высота 102» о раненных в ходе спецоперации мобилизованных.

Фото и коллаж: читатели информагентства / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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