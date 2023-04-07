Главу Даниловского района Сергея Копытова переизбрали на новый срок









Сергей Копытов сегодня, 7 апреля переизбран главой Даниловского района на второй срок. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, районные депутаты единогласно проголосовали за Сергея Копытова по итогам объявленного конкурса на должность главы муниципалитета.





В районной администрации Сергей Копытов работает с 2006 года, ранее трудился в совхозе и в нефтяной компании. В 2015 году стал заместителем главы администрации Даниловского муниципального района.

Администрацию района возглавил в 2018 году.





Фото сайта администрации Волгоградской области