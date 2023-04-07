Росздравнадзор проверил качество лекарств в аптеках Волгограда









В первом квартале 2023 года территориальным отделом Росздравнадзора по Волгоградской области проведено 10 проверок качества лекарств в оптовых и медицинских организациях, а также в аптеках. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, исследовались лекарственные препараты неразрушающими экспресс-методами с помощью передвижной лаборатории Ростовского филиала ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора.





В ходе проведенных мероприятий отобрано и проверено 164 образца лекарственных препаратов с применением БИК-спектроскопии и РАМАН-спектроскопии. Все образцы прошли испытания, заверили в Росздравнадзоре.





Применение неразрушающих методов также позволяет быстро, с минимальными затратами времени, не вскрывая упаковок, провести экспертизу лекарственных препаратов. Специальный прибор при помощи инфракрасного излучения определяет состав любого препарата. Вся информация считывается и после необходимых математических вычислений отображается на экране монитора компьютера. Полученные параметры сразу сравниваются с эталоном завода-изготовителя.





Во внимание принимаются все нюансы: от веса таблетки до количества и качества действующего вещества. Процедура занимает около одной минуты. Если есть малейшие отклонения, препарат не может быть признан качественным, в этом случае он отправляется на полный химический анализ. До получения результатов, реализация и применение данного препарата будет приостановлена. При выявлении недоброкачественного препарата он изымается и уничтожается.





Также за I квартал 2023 года были отобраны 53 образца лекарственных препаратов для проведения полного заводского анализа на базе лаборатории Ростовского филиала ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора. В настоящее время уже по 28 образцам поступили положительные результаты экспертизы лекарственных препаратов, по остальным экспертиза еще проводится.



