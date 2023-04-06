С больницы №25 в Волгограде взыскали 500 тысяч рублей за смерть пациента









Компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей должна выплатить ГУЗ «ГКБСМБ №25» в Волгограде дочери умершего в больнице пациента. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, такое решение принял Дзержинский районный суд по иску женщины. Медицинское учреждение также должно оплатить все судебные расходы.

В суде установлено, что 27 октября 2021 года в больницу поступил пациент, перенесший инсульт. Его дочь рассказала, что в связи с отсутствием свободных мест ее отца поместили на стационарное лечение в ревматологическое отделение. На неоднократные просьбы разрешить остаться с ним, ей было отказано. На следующий день, 28 октября, женщине позвонили с реанимационного отделения больницы и сообщили, что ее отец поступил к ним с диагнозом «перелом основания черепа», так как ночью упал с кровати. 7 ноября мужчина скончался. Установлено, что смерть наступила в результате закрытой тупой травмы головы.

Волгоградка просила взыскать с больницы компенсацию морального вреда вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи ее родственнику. Представители ГУЗ «ГКБСМБ №25» возражали, так как, по их мнению, травма была получена пациентом в результате несчастного случая, а со стороны больницы были приняты все меры для спасения его жизни. Однако нарушения при оказании медицинской помощи пациенту были подтверждены актом проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, осуществляемого комитетом здравоохранения Волгоградской области.

Изучив все материалы дела, суд пришел к выводу, что смерть мужчины наступила в результате допущенных нарушений сотрудниками больницы. При поступлении в стационар несвоевременно начато лечение пациента в условиях блока интенсивной терапии, не было обеспечено безопасное пребывание пациента в медицинском учреждении и отсутствовало должное внимание к нему со стороны медперсонала.

Судебное решение вступило в законную силу.



