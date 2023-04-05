Депутаты придумали новый праздник для волгоградцев









В Волгоградскую областную думу внесен законопроект о введении нового праздничного дня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, так, 13 марта предлагается сделать Днем поисковика Волгоградской области.

Депутаты, которые предлагают расширить перечень памятных дат, обосновывают изменения в законопроект «целью сохранения исторических традиций, развитием патриотического воспитания молодого поколения, а также популяризацией деятельности поисковых объединений».





Также в пояснительной записке говорится, что установление праздничной даты для данного профессионального праздника «будет способствовать утверждению в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, повышению уровня информированности населения Волгоградской области по вопросам истории ВОВ, родного края, формированию патриотического воспитания молодого поколения и уважительного отношения к заслугам старшего поколения».





Вопрос об утверждении новой праздничной даты будет вынесен на ближайшее заседании областной думы.



