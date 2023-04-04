В Волгограде с 5 апреля ограничат въезд транспорта на городские кладбища





В Волгограде на городских кладбищах накануне Пасхи стартовал месячник по благоустройству. Спецорганизации проводят очистку территорий от скопившегося мусора и приводят в порядок подъездные пути. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, с 5 апреля в связи с проводимыми работами на кладбища ограничат въезд транспорта.

– В связи с проводимыми работами с 5 по 30 апреля в будние дни, а также субботу 15 апреля с 9.00 до 13.00 въезд на территорию кладбищ ограничен для всех автомобилей за исключением спецтранспорта – экстренных служб, спецтехники, задействованной в наведении порядка, и транспорта ритуальных служб, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. – Для минимизации неудобств волгоградцев после 13.00 допуск частного автотранспорта на территорию кладбищ будет осуществляться в обычном режиме.

Уточняется, что 16 апреля – в день празднования православной Пасхи, а также 22 апреля, на Красную горку, к городским кладбищам пустят спецрейсы общественного транспорта.

– График работы рейсов будет опубликован позднее, – сообщают в мэрии.