В Волгограде 4 апреля на площадке аграрного университета прошло расширенного заседание Совета по вопросам развития сельских территорий и АПК во главе с губернатором Андреем Бочаровым. На мероприятии глава региона сообщил о достижениях агропромышленного комплекса области по итогам минувшего 2022 года.

Так, согласно прозвучавшей информации, в прошлом году в Волгоградской области был собран самый большой за последние десятки лет урожай зерновых – более 7 млн тонн. Также производители достигли высоких показателей в растениеводстве в целом, а в животноводстве сохранилось устойчивое поголовье крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы. Плановые показатели сохраняют производители молока, мяса и яиц.

– Как результат общий объем сельхозпроизводства достиг рекордных 251,5 млрд рублей с индексом производства в 116,6%, – подчеркнул Андрей Бочаров, добавив, что это это лучший результат среди всех отраслей экономики Волгоградской области за 2022 год.

Отдельно Андрей Бочаров отметил, что рекордные показатели были достигнуты волгоградцами в условиях усиливающегося незаконное санкционного давления на страну со стороны США и ряда зарубежных стран.

Также в ходе заседания Совета прозвучала информация о том, что в АПК региона в 2022 году реализовали 277 инвестпроектов на 45 млрд рублей. В частности, в 2,6 раза увеличены в Волгоградской области мощности хранения, переработки. Господдержка АПК региона составила 6 млрд рублей в прошлом году.

– Такие результаты позволили по итогам 2022 года выполнить в полном объеме поставленные президентом, правительством РФ для Волгоградской области задачи по обеспечению продовольственной безопасности, укрепить свои уверенные позиции среди ведущих сельскохозяйственных регионов нашей страны, — сказал Андрей Бочаров,.

Как отметил губернатор, на сегодня перед регионом стоит задача по наращиванию доли семян отечественной селекции, а также по расширению поставки сельхозтехники и комплектующих, оснащению и модернизации предприятий.