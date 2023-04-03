Андрей Бочаров 3 апреля поставил задачи по севу яровых культур

В семи районах Волгоградской области стартовал стартовал сев яровых ячменя и пшеницы, овса, а также горчицы. Информация об этом, сообщает ИА «Высота 102» была озвучена на оперативном совещании в администрации региона 3 апреля. В ходе совещания губернатор области Андрей Бочаров обозначил перед аграриями актуальные задачи.

– Исходя из стоящих перед Волгоградской областью задач по обеспечению продовольственной безопасности России и региона, сев яровых культур необходимо провести на площади 1,65 млн гектаров, – сказал Андрей Бочаров, подчеркнув, что это позволит региону в текущем сельскохозяйственном году иметь общий объем посевных площадей свыше 3,3 млн гектаров.

– Плановый мониторинг озимых культур подтверждает, что 94% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, – добавил он.

По словам главы Волгоградской области, в 1 квартале 2023 года сельхозтоваропроизводители региона уже получили более 1 млрд рублей господдержки для проведения весенних полевых работ. В апреле будут выплачены оставшиеся средства господдержки на ввод мелиорируемых земель, увеличение производства овощей и картофеля, а также за используемые элитные семена.

Профильному блоку администрации Волгоградской области совместно с главами муниципальных образований губернатор поставил следующие задачи:

в районах Волгоградской области в оптимальные агротехнические сроки продолжить весенний сев;

в установленные сроки, с учетом погодных условий, продолжить все запланированные агротехнические мероприятия по обеспечению сохранности озимых культур;

рассмотреть с сельхозпроизводителями вопросы проведения весенних полевых работ и поддержки агропромышленного комплекса региона.

Отмечается, что в Волгоградской области сформирован необходимый запас семенного материала, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, который на постоянной основе пополняется. Сельскохозяйственная техника также готова к севу. Координирует работу областной штаб по проведению сельскохозяйственных работ.