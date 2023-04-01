







Сегодня, 1 апреля, в день 80-летия со дня рождения заслуженного артиста России Петра Зайченко, на могиле актёра на Димитровском кладбище Волгограда открыли памятник.





Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры Волгоградской области, памятник Петру Зайченко выполнен в одной из волгоградских мастерских из гранита габрро-диабаза, устойчивого к внешним воздействиям. Он состоит из нескольких частей: на основной части размещена фотография Петра Зайченко и его жены Валерии, на другой располагается цитата «И подводя итоги жизни всей, скажу: «Кино, спасибо за друзей!» Петра Петровича, его автошарж и автограф.





Почтить память знаменитого артиста пришли многие волгоградцы, в том числе поэт Владимир Овчинцев, художник Владислав Коваль, профессор Василий Супрун, артисты и руководители Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра, Нового экспериментального театра, Волгоградской филармонии.





4 апреля на сцене Волгоградского музыкального театра пройдёт вечер памяти «Жизнь, важнее искусства», посвящённый 80-летию заслуженного артиста РФ, актёра театра и кино Петра Зайченко.





Гостем вечера памяти станет близкий друг Петра Зайченко народный артист России Сергей Гармаш. Почти за четверть века актёры снялись в пяти совместных художественных и телевизионных фильмах.





Справка. Пётр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое Палласовского района Волгоградской области. После окончания Саратовского театрального училища им. Слонова работал в Волгоградском драматическом театре им. М. Горького, Волгоградском облконцерте, Волгоградском казачьем театре.

В кино Зайченко начал сниматься с 1984 года: первыми фильмами стали «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра». Известность ему как киноактёру принесла драма «Такси блюз», где они составили харизматичную пару с Петром Мамоновым. Петр Зайченко снимался в популярных кинокартинах «Тарас Бульба», «Мусульманин», «Пассажирка», «Дом», сериалах «Волкодав», «Участок», «Дальнобойщики» и других. Фильмография Зайченко насчитывает около 60 киноработ.С нашим земляком на съёмочной площадке сотрудничали маститые российские режиссёры и актёры Станислав Говорухин, Павел Лунгин, Вадим Абдрашитов, Владимир Хотиненко, Олег Борисов, Сергей Шакуров, Сергей Никоненко, Сергей Гармаш, Богдан Ступка, Лидия Федосеева-Шукшина, Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Владимир Вдовиченков, Екатерина Редникова, Андрей Мерзликин, Сергей Пускепалис, Виктор Сухоруков, Игорь Петренко, Александр Яценко и другие.Последней работой Петра Зайченко стал фильм «Годунов», в котором он исполнил роль патриарха Московского Гермогена.Скончался наш знаменитый земляк 21 марта 2019 года.