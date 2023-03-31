Общество

Средняя волгоградская семья тратит на таблетки 3200 рублей ежемесячно

Общество 31.03.2023 16:14
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31.03.2023 16:14


Финансовый университет при Правительстве России опубликовал итоги исследования расходов на медикаменты в городах России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приведенные данные, жители Волгограда тратят на таблетки ежемесячно не больше других россиян. Средняя семья в областном центре оставляет в аптеках около 3200 рублей.  

– Сегодня средняя российская семья тратит на лекарства 3,3 тыс. рублей в месяц. В городах с населением более 500 тыс. человек наибольшие месячные расходы на медикаменты отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и Ярославле. В среднем респонденты готовы тратить на лекарства не более 3,9 тыс. рублей в месяц, – сообщают авторы исследования. 

Согласно озвученной информации, жители Волгограда готовы тратить на лекарства на 600 рублей больше, чем сейчас – 3800 рублей. 

Для сравнения: московская семья закупает таблеток в месяц на 4800 рублей, в Екатеринбурге местные жители тратят на лекарства 3800 рублей. При этом москвичи мечтают, чтобы данная строка расходов сократилась на 1200 рублей, а жителей Екатеринбурга их траты устраивают. 

По данным аналитиков, расходы на медикаменты снизились за прошедший год только у 8% опрошенных россиян. 92% респондентов отметили значительное увеличение расходов на лекарства и сопутствующие предметы.

– В среднем увеличение расходов составило 16,3%, что превышает уровень инфляции, – заключают специалисты. 

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