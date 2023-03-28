Четверо волгоградцев-инвалидов получили бесплатные машины









Четверо волгоградцев, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, получили от отделения социального фонда РФ по Волгоградской области новые автомобили Lada Granta. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2023 году было выдано уже шесть транспортных средств, а в ближайшем будущем планируется заключение контрактов еще на семь таких автомобилей. Все машины переоборудованы с учетом индивидуальных возможностей обладателей.





Волгоградец Александр Колесниченко получил серьезную травму в 20-летнем возрасте в результате неисправности конвейера. В какой-то момент правая нога соскользнула и попала между транспортирующими лентами. В больнице провели операцию с ампутацией.





- По данной программе я получаю уже третью машину. Это – большая поддержка и помощь от государства. Из-за травмы ходить далеко и долго для меня проблематично. Общественный транспорт тоже не всегда удобен. Плюс работа, дети. Передвижений много, и специализированная машина значительно облегчает нам жизнь. Это – необходимость, – поделился он.





Обеспечение спецавтотранспортом нуждающихся производится региональным ОСФР согласно законодательству один раз в семь лет. Для этого необходимо иметь программу реабилитации пострадавшего с указанием необходимости в автомобиле и отсутствия противопоказаний к вождению. Кроме того, в период эксплуатации автомобиля по заявлению пострадавшего отделение регионального Соцфонда частично оплачивает расходы на горюче-смазочные материалы. Что касается нуждаемости пострадавшего в спецавтотранспорте, то её определяют органы медико-социальной экспертизы, и если инвалид признается годным к управлению автомобилем, он может рассчитывать на получение машины.





Напомним, с 2001 года отделением соцфонда по Волгоградской области было выдано более 500 транспортных средств.





Фото волгоградского отделения соцфонда