Четверо волгоградцев-инвалидов получили бесплатные машины

Общество 28.03.2023 07:55
0
28.03.2023 07:55
Четверо волгоградцев, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, получили от отделения социального фонда РФ по Волгоградской области новые автомобили Lada Granta. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2023 году было выдано уже шесть транспортных средств, а в ближайшем будущем планируется заключение контрактов еще на семь таких автомобилей. Все машины переоборудованы с учетом индивидуальных возможностей обладателей.
Волгоградец Александр Колесниченко получил серьезную травму в 20-летнем возрасте в результате неисправности конвейера. В какой-то момент правая нога соскользнула и попала между транспортирующими лентами. В больнице провели операцию с ампутацией.
- По данной программе я получаю уже третью машину. Это – большая поддержка и помощь от государства. Из-за травмы ходить далеко и долго для меня проблематично. Общественный транспорт тоже не всегда удобен. Плюс работа, дети. Передвижений много, и специализированная машина значительно облегчает нам жизнь. Это – необходимость, – поделился он.
Обеспечение спецавтотранспортом нуждающихся производится региональным ОСФР согласно законодательству один раз в семь лет. Для этого необходимо иметь программу реабилитации пострадавшего с указанием необходимости в автомобиле и отсутствия противопоказаний к вождению. Кроме того, в период эксплуатации автомобиля по заявлению пострадавшего отделение регионального Соцфонда частично оплачивает расходы на горюче-смазочные материалы. Что касается нуждаемости пострадавшего в спецавтотранспорте, то её определяют органы медико-социальной экспертизы, и если инвалид признается годным к управлению автомобилем, он может рассчитывать на получение машины.
Напомним, с 2001 года отделением соцфонда по Волгоградской области было выдано более 500 транспортных средств.
Фото волгоградского отделения соцфонда
Осталось дождаться сугробов: в Волгограде с помощью 14 млн рублей решили бороться со снегом28.03.2023 13:12
Общество 28.03.2023 13:12
Инструктаж и тренировки: как водителей волгоградских скорых учат экстремальной езде без ДТП28.03.2023 09:21
Общество 28.03.2023 09:21
Раненный в СВО волгоградец проходит реабилитацию в вологодском санатории27.03.2023 21:08
Общество 27.03.2023 21:08
На Спартановке в Волгограде ограничат движение на ж/д переезде с 28 марта27.03.2023 20:12
Общество 27.03.2023 20:12
В Волгоградской области с 1 марта подешевел проезд на общественном транспорте27.03.2023 17:26
Общество 27.03.2023 17:26
«Не говорят и не ходят»: волгоградке, воспитывающей тройняшек с ДЦП, собирают помощь27.03.2023 16:54
Общество 27.03.2023 16:54
«А вас попросим удалиться»: в Волгограде собрание по переименованию в Сталинград закрыли для СМИ27.03.2023 15:44
Общество 27.03.2023 15:44
«Заливали из шланга забор»: волгоградцы винят в ландшафтных пожарах чиновников27.03.2023 14:47
Общество 27.03.2023 14:47
Бойцам СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды в Волгограде27.03.2023 13:27
Общество 27.03.2023 13:27
Особый противопожарный сезон объявлен в Волгоградской области с 1 апреля27.03.2023 12:17
Общество 27.03.2023 12:17
Точность и экономия: «Волгоградэнергосбыт» устанавливает «умные» счетчики27.03.2023 09:40
Общество 27.03.2023 09:40
Скончался экс-глава Волгоградского отделения Центробанка26.03.2023 22:03
Общество 26.03.2023 22:03
Дожди, грозы и порывы ветра: какая погода ждет волгоградцев 27 марта26.03.2023 21:16
Общество 26.03.2023 21:16
Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы встретили в главном соборе Волгограда26.03.2023 20:37
Общество 26.03.2023 20:37
Многие разбежались: в Волгограде ищут арендаторов на опустевшие места в бывшем «СуперМАНе»26.03.2023 19:18
Общество 26.03.2023 19:18