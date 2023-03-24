Министерство транспорта России с 22 по 29 марта проводит социологический опрос, в котором предлагает жителям агломераций оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте.

В профильном комитете администрации Волгоградской области пояснили, что участниками опроса могут быть и жители нашего региона, которые пользуются пассажирским общественным транспортом.

Министерство планирует использовать результаты исследования, чтобы рассчитать уровень удовлетворенности граждан работой пассажирского транспорта и изменения, которые были достигнуты за счет реализации мероприятий федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

Для того, чтобы принять участие в опросе, следует перейти по ссылке: https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList

В опроснике 29 вопросов, которые касаются состояния пассажирского транспорта, остановочных пунктов, системы оплаты, транспортной доступности, расписания, безопасности и др. Опрос анонимный. Участнику необходимо назвать только свой город, возраст и пол.

Федеральный проект «Развитие общественного транспорта» реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2020 года. За два года в 24 агломерации по этому нацпроекту было поставлено 1484 единицы нового подвижного состава пассажирского общественного транспорта: троллейбусов, автобусов, трамваев.