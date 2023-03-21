Сады Придонья инвестируют в детство

Этой весной состоится официальное открытие Центра образования и развития детей в поселке Сады Придонья, который построила одноименная компания.

Центр образования и развития детей в поселке Сады Придонья получил сказочное имя – «Жар-птица». На сегодня все работы этого важного социального объекта завершены.





Свыше 40 подрядных организаций приняли участие в строительстве масштабного проекта, в основу концепции которого заложены три взаимосвязанных принципа: экологичность, целостность, создание благоприятных условий для всестороннего развития детей.





– Это детский центр нового поколения, он соответствует самым строгим требованиям безопасности, комфортности, энерго- и теплосбережения, – говорит начальник управления капитального строительства и эксплуатации объектов компании «Сады Придонья» Дмитрий Шалунов. – При его строительстве применялись передовые технологии и материалы высокого качества. Конечно, большую роль играет художественная часть работ. Так, для фасада были выбраны яркие оттенки. Они соответствуют цветам четырех сезонов – весна и лето, зима и осень. Каждая группа (а их четыре) декорирована согласно своему времени года, все материалы подбирались, исходя из этой концепции.

Главной особенностью внутреннего оформления стало масштабное мозаичное панно, созданное Народным Художником СССР и РФ, президентом Российской академии художеств, академиком АХ СССР Зурабом Церетели. Размер мозаики - 12 метров в высоту и 18 метров в длину.

– Это настоящее произведение искусства, – отмечает руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Мозаика собиралась в Москве, в художественной мастерской Зураба Константиновича Церетели. Команда из 20 художников-монументалистов под авторским надзором мастера начали работу в ноябре, а в конце февраля она была смонтирована на стене детского центра. Выполнена она в сложной и трудоемкой греко-римской технике, за счет чего рисунок получается более динамичным, совершенным и реалистичным. Главные персонажи мозаичного панно – прекрасные Жар-птицы, сидящие на сказочном дереве. Чтобы творчески воссоздать волшебный мир из тысяч и тысяч разноцветных кусочков смальты, использовались модули разного размера, некоторые доходили до 5 мм. В палитре использовалось настоящее сусальное золото. Объемность мозаике придали цветы и яблоки из меди, покрытые эмалью. Они уникальны по технике выполнения и тем, что не повторяют друг друга ни по форме, ни по цвету. Общее количество цветов -– 20 шт., яблок – 6 шт.





По словам директора «Жар-птицы» Натальи Владимировны Марковой, центр позиционируется как территория детства –- точка притяжения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, семей с детьми, территорию равных стартовых возможностей для каждого ребенка.

– Все, что необходимо ребенку для его полноценного развития, собрано под одной крышей – детский сад для малышей от 1,5 лет, дополнительное образование для ребят дошкольного и младшего школьного возраста, – говорит Наталья Маркова. – Помещения первого этажа отданы детскому саду, а вот на втором этаже будут располагаться учебные комнаты. В планах занятия по раннему развитию для детей до 3 лет сенсорике, математике, логике, развитию речи, обучению чтению, окружающему миру, комплексной подготовке к школе. Также, будет работать детский спортивный клуб с бассейном и спортивным залом.

Центр образования и развития детей в Садах Придонья создан для того, чтобы малышей с самого раннего возраста окружало все самое лучшее: красивое, понятное, полезное. Сейчас завершается подготовка к лицензированию образовательной и медицинской деятельности нового Центра образования и развития детей «Жар-Птица».

В компании считают, что если архитектура способна менять этот мир и жизнь людей, то Жар-птица - одна из возможностей изменить жизнь детей.