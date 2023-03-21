В Суровикинском районе Волгоградской области накануне на берегу Цимлянского водохранилища обнаружили труп 64-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на следственные органы, днем ранее погибший отправился в одиночестве на рыбалку.

По информации официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Дарьи Буяновой, мертвым мужчина был найден вблизи дома №65 в хуторе Ближнеподгорский.

– Установлено, что в ночь на 19 марта он один рыбачил на льду водохранилища, после чего провалился под лед, – прокомментировала представитель СУ СКР. – На теле погибшего повреждений и признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, мужчина умер в результате утопления. Уточняется, труп направлен на СМЭ.