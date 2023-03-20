В ИК-28 Волгоградской области представили нового начальника

Общество 20.03.2023 18:55
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20.03.2023 18:55
Личному составу исправительной колонии №28, которая находится в городе Ленинске Волгоградской области, представили нового руководителя. Как сообщили в УФСИН России по региону, учреждение возглавила полковник внутренней службы Татьяна Варушилина.
Начальник УФСИН России по Волгоградской области Александр Просвернин поздравил нового руководителя с назначением на эту должность и вручил служебное удостоверение. Генерал-майор внутренней службы выразил уверенность в том, что Татьяна Варушилина достойно выполнит все возложенные на нее обязанности.
Участие в торжественном мероприятии приняли власти Ленинского района, председатель районного суда и районный прокурор, представители полиции, отделов УФСБ и СУСК, начальники СИЗО-5, ИК-12 и КП-27.
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
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