В ИК-28 Волгоградской области представили нового начальника









Личному составу исправительной колонии №28, которая находится в городе Ленинске Волгоградской области, представили нового руководителя. Как сообщили в УФСИН России по региону, учреждение возглавила полковник внутренней службы Татьяна Варушилина.

Начальник УФСИН России по Волгоградской области Александр Просвернин поздравил нового руководителя с назначением на эту должность и вручил служебное удостоверение. Генерал-майор внутренней службы выразил уверенность в том, что Татьяна Варушилина достойно выполнит все возложенные на нее обязанности.













Участие в торжественном мероприятии приняли власти Ленинского района, председатель районного суда и районный прокурор, представители полиции, отделов УФСБ и СУСК, начальники СИЗО-5, ИК-12 и КП-27.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области



