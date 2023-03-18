Юрту кочевников развернули в ЦПКиО Волгограда

Общество 18.03.2023 15:54
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18.03.2023 15:54
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда открылась новая экспозиция в зоне «Этно-мир».
Как сообщил директор парка Андрей Еркин, теперь на постоянной основе в ЦПКиО будет работать юрта кочевников, где помимо экскурсий о культуре и быте кочевого народа можно будет выпить чаю и сфотографироваться в национальном костюме.
Напомним, что накануне в парке запустили свадебную карусель. В день ее открытия здесь «ожила» панда, которую зимой 2021 года Волгограду подарил в честь дружбы китайский город Чэнду. Теперь копия этой подарочной скульптуры будет развлекать посетителей парка.
Фото: ЦПКиО
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