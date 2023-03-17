В ЦПКиО Волгограда 17 марта запустили свадебную карусель

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха 17 марта запустили свадебную карусель. Вечером в пятницу на аттракционе успели прокатиться первые посетители.

Как ранее сообщал директор ЦПКиО Андрей Еркин, стоимость билета на карусель составляет 200 рублей. Прокатиться могут как взрослые, так и дети – ограничений никаких нет.





Напомним, что к монтажу свадебной карусели в самом популярном парке Волгограда приступили 28 февраля. Высота аттракциона составляет 15 метров, а на двух этажах одновременно могут прокатиться 64 человека.

Перед запуском, по информации дирекции парка, карусель прошла техническое освидетельствование и была поставлена на государственный учёт.

– Поставщиком нового аттракциона является крупнейший завод по изготовлению аттракционов в Китае. По масштабу он больше свадебной карусели, которая традиционно устанавливается на зимней ярмарке на Красной площади, – подчеркивали ранее в ЦПКиО.