Общество

В ЦПКиО Волгограда 17 марта запустили свадебную карусель

Общество 17.03.2023 21:53
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17.03.2023 21:53

В волгоградском Центральном парке культуры и отдыха 17 марта запустили свадебную карусель. Вечером в пятницу на аттракционе успели прокатиться первые посетители. 

Как ранее сообщал директор ЦПКиО Андрей Еркин, стоимость билета на карусель составляет 200 рублей. Прокатиться могут как взрослые, так и дети – ограничений никаких нет. 


Напомним, что к монтажу свадебной карусели в самом популярном парке Волгограда приступили 28 февраля. Высота аттракциона составляет 15 метров, а на двух этажах одновременно могут прокатиться 64 человека. 

Перед запуском, по информации дирекции парка, карусель прошла техническое освидетельствование и была поставлена на государственный учёт. 

– Поставщиком нового аттракциона является крупнейший завод по изготовлению аттракционов в Китае.  По масштабу он больше свадебной карусели, которая традиционно устанавливается на зимней ярмарке на Красной площади, – подчеркивали ранее в ЦПКиО. 

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