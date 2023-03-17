В Волгоградской области впервые выросла рождаемость в 2023 году

Общество 17.03.2023 21:28
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17.03.2023 21:28
В Волгоградской области в январе 2023 года выросла рождаемость. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, в первый месяц 2023 года в регионе родились 1476 малышей, тогда как за аналогичный период прошлого года на свет в регионе появились 1439 младенцев. Рост рождаемости составил 2,6%. При этом на протяжении всего прошлого года в регионе фиксировалась отрицательная динамика по этому показателю.
Лидером по рождаемости среди регионов ЮФО стала Адыгея - 104,2% по сравнению с январем 2022 года. Отличились также Ростовская область и Крым с показателем в 102%.
Хуже всего ситуация в Астраханской области, где родилось на 13,2% детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года - всего 678 малышей.
Смертность в Волгоградской области в январе 2023 года также продолжила снижаться. Так, в регионе ушли из жизни 2967 человек, тогда как в первый месяц прошлого года скончались 3342 жителя. Снижение составило 11,2%. Демографы фиксировали падение темпов смертности населения и в прошлом году.
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