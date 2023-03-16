Не огород вспахать. Сергей Жуков о том, почему газ в Волгоградской области пришёл ещё не во все сёла





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 13 марта сообщил о том, что в текущем 2023 году газ доведут еще до 20 населенных пунктов региона. До конца 2027 года по итогам проводимой совместно с компанией «Газпром» работы уровень газификации Волгоградской области должен составить 98%. Сегодня же, 16 марта, Бочаров встретился с Алексеем Миллером. На встрече речь шла о строительстве первого в ЮФО малотоннажного комплекса по сжижению природного газа и снова о газификации.

Член областной Общественной палаты и главный редактор ИА «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков склонен считать, что реализуемые сегодня совместно с «Газпромом» проекты в Волгоградской области – результат тяжелой, но уверенной работы, проводимой в регионе последние семь лет. В подтверждение своих слов эксперт напоминает волгоградцам о том, как обстояли дела в этой сфере в забытом, но не столь далеком 2013 году.

– Многие задаются вопросом, а где чиновники и газовщики были раньше? Почему до сих пор не все малые населенные пункты газифицированы? Хочу напомнить хронологию.

Долги коммунального комплекса региона за газ начали расти в 2010 году. Тогда они составляли 300 млн рублей и ситуация уже начала оцениваться как к критическая. К 2013-му долги достигли 2,3 млрд рублей и продолжали повышаться. В декабре 2013 года «Газпром» исключил Волгоградскую область из своей программы газификации за неудовлетворительное выполнение чиновниками своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа и крайне низкую платежную дисциплину региона. И только в 2015 году Волгоградская область смогла представить пакет предложений по реструктуризации задолженности региона перед газовым монополистом, которая к тому времени росла как снежный ком и превысила 5 млрд рублей.

Можно сколько угодно «пинать» Бочарова за долги предшественников, но с 2016 года ситуация с газификацией начала исправляться. К 2020 году в регионе было построено свыше 100 внутрипоселковых газопроводов, решен вопрос с долгами «Газпрому», а текущий уровень обеспеченности газом населения один из самых высоких в России. И вот сегодня новые договоренности по развитию программы газификации.

Нужно понимать, что подвести газ в отдаленный населенный пункт, это не огород вскопать. Нужно разработать техдокуменатцию, ее согласовать, заложить деньги в бюджет и выполнить работы, а все это занимает время.

Конечно, жаль людей которые стали по сути заложниками некомпетентности или халатности бывших чиновников. В принципе, многие проблемы развития Волгограда тянутся также еще с тех времен, и нужно много усилий и времени, чтобы наверстать упущенное и обеспечить задел на будущее, а это будет непросто, особенно в наше сегодняшнее неспокойное время…