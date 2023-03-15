Общество

«Давайте жить дружно»: в Волгограде задумались об уроках гуманного соседства с бездомными животными

Общество 15.03.2023 17:54
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15.03.2023 17:54




В пункте содержания бездомных животных МБУ «Северное» в Волгограде уже настоящая весна. Для самых маленьких обитателей питомника с наступлением теплых деньков сотрудники открыли территорию для выгула. Зимой щенков оберегали от холода в будках и в закрытом вольере. Но выглянуло солнышко и малышня радостно осваивает огромную для крох территорию, где можно и поваляться на уже пробивающейся траве после сытного обеда, потрепать за ухо хвостатого задиру или поточить зубки об какую-нибудь палку. 

Но самое радостное время для малышей, конечно же, это кормление. Когда сотрудники питомника только начинают готовить еду, маленькие питомцы радостно виляют хвостиками в ожидании вкусного обеда. 

Концентрированное молоко для самых маленьких, собачью «детскую» тушенку и другой вкусный корм щенки получают благодаря помощи волонтерам, которые регулярно привозят необходимые малышам продукты в питомник. Ведь корма, которые закупает МБУ «Северное», предназначены в основном для взрослых питомцев. 

Не все новые маленькие обитатели питомника доверяют людям. Поэтому для самых несоциализированных, которые предпочитают держаться от сотрудников подальше, устанавливают отдельные емкости с едой. Так что голодным никто не остается. 

Сотрудники признаются – по окончании рабочей смены достаточно зайти на несколько минут в щенячьи «ясли», чтобы получить релакс и позитив, а от усталости не остается и следа - столько эмоций дарят смешные и трогательные малыши. Поэтому неслучайно в муниципальном учреждении сейчас обсуждают возможность реализации пилотного проекта по внедрению практики гуманного соседства детей и бездомных собак. 

– Сейчас мы уже ведем переговоры с несколькими школами для организации таких уроков доброты на базе нашего учреждения, – рассказала главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова. – К нам могли бы приезжать учащиеся образовательных учреждений, посещать наши «ясли» и безопасно проводить время с животными. Дети  убедились бы в том, что животные, если к ним не проявлять агрессию, не причинять им боль, не отбирать еду, не будут представлять опасность для окружающих. Да, к сожалению, бывают и другие примеры, когда люди страдают от нападения собак. Но нам нужно работать над тем, чтобы соседство с бездомными животными было безопасным и комфортным для всех. 

Скоро щенки, которые сегодня беззаботно бегают в питомнике, подрастут и по достижении необходимого возраста они пройдут необходимые процедуры, которые лишат их возможности иметь потомство, и  покинут питомник, чтобы уступить место другим бродяжкам. 

Сокращение количества бездомных собак в Волгограде по-прежнему остается главной задачей пункта содержания бездомных животных муниципального учреждения. Так, только за два первых месяца этого года сотрудники учреждения отловили около тысячи собак, которые после операций по стерилизации перестанут размножаться и при этом будут менее агрессивными. Напомним, в прошлом году через питомник прошли более 6 тысяч бездомных животных. 

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