Массовая забастовка обошла стороной ПВЗ Wildberries в Волгограде





В некоторых регионах России 15 марта закрылись пункты выдачи Wildberries. Сотрудники ПВЗ отказываются выдавать заказы до тех пор, пока маркетплейс не выполнит их требования. Как сообщает ИА «Высота 102», Волгоград массовая забастовка обошла стороной.

По информации Telegram-канала SHOT, владельцы пунктов выдачи в разных городах России требуют отменить удержание средств за возврат товара и его брак. В Волгограде, как выяснилось, такой проблемы нет.

Так, в пункте выдачи по улице Ленина, 19 товары 15 марта выдают в привычном режиме. У стойки по данному адресу на момент визита журналистов ИА «Высота 102» было несколько покупателей. Ни о какой забастовке не идет речи и в ПВЗ, расположенном на проспекте Ленина, 72Б.

— Никаких забастовок у нас в Волгограде нет. По крайней мере, я об этом не слышала. Работаем в обычном режиме. Все эти волнения, недовольства — это все из Москвы идет. У нас, видимо, протестный потенциал невелик, — с улыбкой рассказала сотрудница ПВЗ.



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»