







Полного запрета на кормление бездомных животных в Волгоградской области не вводится, но будут определены места, где этого делать будет нельзя. Как сообщили в администрации региона, дополнительные меры по содержанию домашних животных и защите людей об бездомных собак и кошек обсудили сегодня, 21 февраля, сотрудники областного комитета ветеринарии, представители ведущих зоозащитных организаций и волонтеры.

Ранее сообщалось, что профильный комитет обладминистрации подготовил проект приказа «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области». Согласно данному документу, с 1 марта животных нельзя будет кормить в общественных местах. Эта инициатива вызвала бурную дискуссию , недопонимание и даже возмущение со стороны определенных граждан.

На сегодняшней встрече прозвучало, что данный порядок разработан в соответствии с постановлением правительства РФ.

Как пояснила руководитель областного комитета ветеринарии Галина Аликова, собаки инстинктивно защищают территорию, на которой получают пищу. Именно поэтому в числе предложенных инициатив — исключить из мест, где можно кормить безнадзорных животных, детские площадки; пришкольные участки; пространства возле подъездов домов, соцучреждений, магазинов и другие общественные территории.

Определять такие места будут в каждом муниципальном образовании. При этом подчеркивается, что ни о каком полном запрете кормления животных речь категорически не идет — принципы гуманного соседства по-прежнему остаются в приоритете.

По словам Аликовой, по итогам 2022 года на 14% выросло количество отловленных для вакцинации и стерилизации животных. В настоящее время из 22432 безнадзорных собак больше половины имеют метки. Однако вопрос безопасности людей по-прежнему актуален, так как встречаются случаи агрессии бездомных собак.

- Предлагаемые меры своевременны и необходимы — прежде всего, они будут способствовать защите самих животных. Я уже неоднократно говорила, что люди, устраивающие кормление собак или кошек в общественных местах, сами подвергают их опасности. Всегда находятся те, кто не доволен этой ситуацией и начинает вредить животным, — поделилась мнением руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лисена» Наталья Миндрина. — Подкармливать надо — этого никто не подвергает сомнению, но не в школьном дворе или на территории больницы.

Новые меры также направлены на защиту животных от нерадивых хозяев и соблюдение ими элементарных правил содержания питомцев. Так, под особый контроль попадут ситуации, в которых граждане намеренно провоцируют животное на агрессию, особенно в общественных местах. Запрещается нахождение домашних животных на детских и спортивных площадках, нахождение питомцев без присмотра в местах общего пользования. Собаки в холке более 25 сантиметров должны находиться в наморднике.

При этом подчеркивается, что выгул больших собак без намордника и поводка допустим, но только на специально огороженной территории, исключающей самостоятельный выход животного за ее пределы.

Зоозащитники поддержали эти инициативы. По их мнению, введение таких правил позволит гражданам более ответственно отнестись к решению завести питомца. Как отмечалось, многие собаки и кошки остаются на улице, так как их выбрасывают из-за ненужности.



