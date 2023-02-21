Общество

Без еды не оставят: волгоградцам разъяснили новые правила кормления бездомных собак

Общество 21.02.2023 20:22
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21.02.2023 20:22



Полного запрета на кормление бездомных животных в Волгоградской области не вводится, но будут определены места, где этого делать будет нельзя. Как сообщили в администрации региона, дополнительные меры по содержанию домашних животных и защите людей об бездомных собак и кошек обсудили сегодня, 21 февраля, сотрудники областного комитета ветеринарии, представители ведущих зоозащитных организаций и волонтеры.
Ранее сообщалось, что профильный комитет обладминистрации подготовил проект приказа «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области». Согласно данному документу, с 1 марта животных нельзя будет кормить в общественных местах. Эта инициатива вызвала бурную дискуссию, недопонимание и даже возмущение со стороны определенных граждан.
На сегодняшней встрече прозвучало, что данный порядок разработан  в соответствии с постановлением правительства РФ.
Как пояснила руководитель областного комитета ветеринарии Галина Аликова, собаки инстинктивно защищают территорию, на которой получают пищу. Именно поэтому в числе предложенных инициатив — исключить из мест, где можно кормить безнадзорных животных, детские площадки; пришкольные участки; пространства возле подъездов домов, соцучреждений, магазинов и другие общественные территории. 
Определять такие места будут в каждом муниципальном образовании. При этом подчеркивается, что ни о каком полном запрете кормления животных речь категорически не идет — принципы гуманного соседства по-прежнему остаются в приоритете.
 По словам Аликовой,  по итогам 2022 года на 14% выросло количество отловленных для вакцинации и стерилизации животных. В настоящее время из 22432 безнадзорных собак больше половины имеют метки. Однако вопрос безопасности людей по-прежнему актуален, так как встречаются случаи агрессии бездомных собак.
- Предлагаемые меры своевременны и необходимы — прежде всего, они будут способствовать защите самих животных. Я уже неоднократно говорила, что люди, устраивающие кормление собак или кошек в общественных местах, сами подвергают их опасности. Всегда находятся те, кто не доволен этой ситуацией и начинает вредить животным, — поделилась мнением руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Лисена» Наталья Миндрина. — Подкармливать надо — этого никто не подвергает сомнению, но не в школьном дворе или на территории больницы.
Новые меры также направлены на защиту животных от нерадивых хозяев и соблюдение ими элементарных правил содержания питомцев. Так, под особый контроль попадут ситуации, в которых граждане намеренно провоцируют животное на агрессию, особенно в общественных местах. Запрещается нахождение домашних животных на детских и спортивных площадках, нахождение питомцев без присмотра в местах общего пользования. Собаки в холке более 25 сантиметров должны находиться в наморднике.
При этом подчеркивается, что выгул больших собак без намордника и поводка допустим, но только на специально огороженной территории, исключающей самостоятельный выход животного за ее пределы.
Зоозащитники поддержали эти инициативы. По их мнению, введение таких правил позволит гражданам более ответственно отнестись к решению завести питомца. Как отмечалось, многие собаки и кошки остаются на улице, так как их выбрасывают из-за ненужности.

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