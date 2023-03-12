Суд взыскал с волгоградской горбольницы №1 полмиллиона за смерть пациентки от язвы

Кировский районный суд Волгограда частично удовлетворил требования компенсации морального вреда по иску волгоградки из-за смерти ее мамы в городской больнице №1. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, учреждение здравоохранения должно будет выплатить 300 тысяч рублей дочери умершей пенсионерки в качестве моральной компенсации, 129 тысяч рублей, которые семья потратила на похороны, а также возместить стоимость независимой экспертизы в размере 105 тысячи рублей.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о трагической истории, которая произошла в конце 2021 года. 65-летняя Ирина Борзова была госпитализирована в больницу №1 с обострением трофических язв. Ситуация была сложная, женщине грозила ампутация ног, но врачи смогли спасти пенсионерку и кровотечение язв удалось остановить. Пациентку уже собирались выписывать из больницы, однако состояние пенсионерки ухудшилось.

— Мама стала жаловаться на боли в животе, у нее началась рвота и диарея с кровью, она ничего не могла есть, — вспоминала ее дочь Татьяна. — Врачам мы говорили, что с мамой что-то не то. Ее осматривали, пощупали живот, врач сказал, что все нормально, болезненных ощущений у мамы нет. Но когда ее врач спрашивал, где болит, мама отвечала, что болит везде. Ей только кололи обезболивающие лекарства. Да она сама при мне, когда я ее навещала, просила медсестру сделать укол, так ей было больно.

Последний раз женщина увидела свою маму живой 18 января 2022 года.

— Мама была какая-то сонная. Сказала, что хочет спать и попросила меня повернуть ее на бок. Я ушла, пообещав ей, что приду на следующий день. Но в этот день мне позвонили из больницы и сказали, что мама умерла и что они выражают нам соболезнования, — вспоминает женщина тот страшный день.

Как показали результаты вскрытия, Ирина Анатольевна Борзова скончалась от острого перитонита, вызванного прободной язвой желудка. Семья была потрясена этим диагнозом. Женщина больше недели умирала от язвы желудка, при этом, несмотря на то, что пациентка жаловалась на боли в животе, ей даже не сделали УЗИ.

После смерти мамы ее дочь заказала независимую патологоанатомическую экспертизу в одном из медучреждений в другом регионе страны, которая показала, что, если бы пациентке оказали вовремя помощь в связи с открывшейся язвой желудка, летального исхода можно было бы избежать. В итоге ее даже не успели довезти до реанимации — она скончалась прямо в палате. Также суд установил, что при оказании медпомощи женщине были выявлены нарушения, которые выразились в неточностях при заполнении журнала, в установке сомнительного диагноза диабет, методах его лечения, а также в не проведении необходимых медицинских процедур. Так, в связи с жалобами на боли в животе медики должны были взять у пенсионерки кровь на анализ, а также провести рентген и УЗИ-исследование. Однако ничего из этого сделано не было.

В судебном заседании главный врач больницы и другие доктора утверждали, что Ирина Борзова не жаловалась на боли в животе и что она получала лечение согласно ее заболеванию. Однако эти показания были опровергнуты другими свидетелями — в частности, сиделками, которые ухаживали за пенсионеркой в палате. Они сами по просьбе своей подопечной также передавали врачам ее жалобы на боли в животе.

Хотя суд и не увидел прямой причинно-следственной между нарушениями при оказании медпомощи и смертью пациентки, все же было установлено, что женщину можно было спасти, если бы язва желудка была вовремя диагностирована.

Решение суда не вступило в законную силу и обжаловано медучреждением.

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