8 ноября в Волгоградской области дежурные средства ПВО отразили очередной налёт беспилотников ВСУ. По информации губернатора Андрея Бочарова, в результате нападения удалось избежать жертв среди мирного населения, однако часть населённых пунктов региона оказались без электроэнергии.
- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоаннинском районах, - отметил руководитель.
Напомним, 7 ноября в 22:20 в Волгоградской области была объявлена угроза беспилотных атак. Около 23:00 Росавиация остановила работу аэропорта Волгограда.
Фото из архива администрации Волгоградской области