Под Волгоградом восстанавливают энергоснабжение поселений после атаки БПЛА

Общество 08.11.2025 07:15
0
08.11.2025 07:15


8 ноября в Волгоградской области дежурные средства ПВО отразили очередной налёт беспилотников ВСУ. По информации губернатора Андрея Бочарова, в результате нападения удалось избежать жертв среди мирного населения, однако часть населённых пунктов региона оказались без электроэнергии.

- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоаннинском районах, - отметил руководитель.

Напомним, 7 ноября в 22:20 в Волгоградской области была объявлена угроза беспилотных атак. Около 23:00 Росавиация остановила работу аэропорта Волгограда.

Фото из архива администрации Волгоградской области

Лента новостей

09:11
В Волгограде вспыхнувшая «Лада» напугала жителей посёлка ВодстройСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волжском на видео попал момент жуткого ДТП со школьником и иномаркойСмотреть фотографииCмотреть видео
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь ликвидированы 8 БПЛАСмотреть фотографии
07:29
В Камышине троих мужчин госпитализировали после взрыва самогонного аппаратаСмотреть фотографии
06:22
В Волгограде аэропорт возобновил работу после семичасового простояСмотреть фотографии
06:04
В Волгограде и области отменили действующую всю ночь беспилотную опасностьСмотреть фотографии
05:40
Север Волгоградской области частично остался без света после атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:11
«Хотели пройти как можно дальше»: главный тренер «Киквидзе» подвёл итоги чемпионата РФ по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
21:10
Зарплаты волгоградских чиновников «заморозят» до 2027 годаСмотреть фотографии
20:40
Врачи спасли саратовца с огромным куском сала в горлеСмотреть фотографии
20:22
Под Волгоградом полиция изъяла 8 авто у водителей за нарушения ПДДСмотреть фотографии
20:00
Тыквенный сезон: 5 рецептов из главного осеннего суперфудаСмотреть фотографии
19:41
В Госдуме рассмотрят законопроект о полном запрете вейповСмотреть фотографии
19:10
Волгоградец трое суток удерживал позиции в зоне СВОСмотреть фотографии
18:44
Котово, Ефимовка и Нижние Коробки останутся без воды 10 ноябряСмотреть фотографии
18:22
Золотая не только осень? В Волгограде новые улицы готовят к введению платных парковокСмотреть фотографии
18:03
Пригородные поезда в Волгоградской области массово отменяют с 7 ноябряСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде СК рассказал подробности об упавшей с 16 этажа школьницеСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде на СХИ из-за демонтажа рекламной арки перекроют Университетский проспектСмотреть фотографии
16:47
Коммунисты нашли могилу двоюродного брата Ленина на старом кладбище в ВолжскомСмотреть фотографии
16:40
«Такой же добродушный»: лауреат конкурса им. Пахмутовой напомнил Бочарову встречу 8-летней давностиСмотреть фотографии
16:32
Готовность 90%: в Волгограде мэрия отчиталась о строительстве дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
В Волгограде обнаружили в Волге тело 23-летнего мужчиныСмотреть фотографии
15:51
По году за каждого: волгоградцу грозит до 5 лет тюрьмы за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
15:31
Под Волгоградом открыли ещё пять спортплощадок для сдачи ГТОСмотреть фотографии
14:59
Первый Центр лечения критической ишемии нижних конечностей открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде под окном высотки нашли тело 11-летней школьницыСмотреть фотографии
13:57
Около «танцующего» моста водолазы ищут пропавшего 23-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
13:49
Ленин явился волгоградцам 7 ноября после легкой «косметики»Смотреть фотографии
13:09
В Волгограде оставшегося без миллионов переводчика-«решалу» отправили в колониюСмотреть фотографии
 