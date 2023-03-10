Общество

УК вместе с жителями написали «Диктант ЖКХ» в Волгограде

Общество 10.03.2023 13:59
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10.03.2023 13:59


Жители Волгограда активно принимают участие в проверке своих знаний в коммунальной сфере в рамках Всероссийской акции «Диктант ЖКХ», организованной «Единой Россией». Это просветительское мероприятие проходит по всей стране до 14 марта в формате онлайн-тестирования.
Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня участие в диктанте приняли сотрудники управляющей компании «ЦентрВолга» и жители многоквартирных домов, расположенных в Центральном районе Волгограда. Собственники квартир и профессиональные работники ЖКХ решили объединиться, чтобы вместе пройти тестирование, проверить себя и «прокачать» свои знания в вопросах ЖКХ. Сотрудники УК отмечают, что участие в такой акции  — хороший повод еще раз встретиться с жильцами, а также проверить свою квалификацию и получить подтверждающий сертификат.

—  Мы работаем в управляющей компании и обязаны иметь знания в сфере ЖКХ и жилищного законодательства. Для того, чтобы их проверить и, быть может, улучшить, мы и принимаем участие в этом диктанте. Также приглашены инициативные жители домов, которые мы обслуживаем. Люди с радостью согласились, потому что это не только интересно, но и полезно, — поясняет директор ООО «УК «ЦентрВолга» Екатерина Зыкова. 
Сотрудники УК организовали площадку для онлайн-тестирования в своем офисе, расположенном на ул. Порт-Саида, 17. Жильцы вместе с коммунальщиками-профессионалами отвечали на вопросы, которые им выпадали случайным образом. 
Тест состоял из 30 заданий, на выполнение каждого отводилось по минуте. Они включали в себя вопросы по управлению многоквартирным домом, качеству предоставления коммунальных услуг, проведения капитального ремонта и многое другое. Для успешного прохождения тестирования требовалось 25 и более правильных ответов. Все участники, написавшие «Диктант ЖКХ», получили сертификаты, подтверждающие их уровень грамотности в этих вопросах.

Достаточно интересный диктант, но сложный, — считает директор УК. — Не у всех получилось с первого раза его пройти, но мы помогали друг другу и справились. Мы узнали, насколько осведомлены наши жители в вопросах ЖКХ. Проверили и свои знания. Теперь понятно, что еще надо изучить, посмотреть и прочитать.

Сотрудники УК и жители убеждены, что совместное решение задач — бесценный опыт, который пригодится в будущем. Также они надеются, что участие в этой всероссийской акции поднимет рейтинг Волгограда по уровню грамотности в области коммунальных услуг.
Справка 
ООО  «УК «ЦентрВолга» получила лицензию на управление многоквартирными домами три года назад — 5 марта 2020 года.  В настоящее время в управлении компании находится 75 многоквартирных домов, расположенных в Центральном районе Волгограда. В штате УК работают 93 специалиста: слесари-сантехники, электрики, плотники, маляры-отделочники, специалисты по благоустройству, бухгалтеры, юристы, инженеры, сметчики и монтажники-высотники. Организация имеет собственную круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, оснащенную необходимыми инструментами, оборудованием и автотранспортом.

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