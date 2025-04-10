



В Советском районе Волгограда очевидцы бьют тревогу из-за состояния могилы неизвестного солдата на Лысой горе. Как сообщает ИА «Высота 102», таинственное захоронение, находящееся в 500 метрах от основного мемориального комплекса, официально не значится ни на чьём балансе и даже не входит в охранную зону знаменитого объекта культурного наследия. В результате накануне празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне установленный здесь памятник оказался в полуразрушенном состоянии.

- Когда я пришла сюда – ужаснулась. Это захоронение находится на отдалении как от братской могилы, так и от обелиска. Сейчас здесь раскинулись заросли сухих деревьев, дорожки никакой нет. Видимо, из-за этого про неё и забыли все. Но разве это может служить оправданием тому, что могила находится в столь плачевном состоянии, - задаётся вопросом местная жительница Людмила.

Женщина удивляется, что сейчас в городе массово развешивают баннеры со словами благодарности поколению победителей, а также украшают парадные улицы флагами и транспарантами, но при этом в преддверии юбилея никто не подумал о приведении такого рода захоронений в порядок.

- Я засняла на фото текущее состояние могилы неизвестного солдата. К сожалению, менее чем за месяц до священного праздника, она очевидно нуждается во внимании специалистов, - добавила волгоградка.

Судя по опубликованным кадрам, массивная бетонная плита, лежащая в основании мемориала, накренилась, краска облезла. Красный кирпич, которым выложена гробничка, пошел трещинами, а часть кладки разрушилась.

Железная каска, которой увенчана могила, нуждается в восстановлении антикоррозийного покрытия.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать состояние захоронения, а также рассказать о мерах, которые власти планируют предпринять по его восстановлению. Однако обнадежить в муниципалитете журналистов не смогли. Как выяснилось, власти до последнего не знали о существовании могилы.

- Сведения о данном объекте отсутствуют в реестрах воинских захоронений, имеющихся в распоряжении муниципалитета. В настоящее время специалистами администрации Советского района проводится комплекс мероприятий, необходимых для установления статуса данного объекта, в том числе запрашивается информация из архивов Министерства обороны РФ, - лаконично ответили в пресс-службе мэрии.

Значит ли это, что неучтённый мемориал всё же встретит 80-летие Победы в столь плачевном состоянии – в официальном комментарии не уточняется. Единственное, чиновники отметили, что работа по благоустройству мемориального комплекса шла все минувшие годы и продолжаться в предстоящие периоды.

В свою очередь в региональном комитете охраны объектов культурного наследия подтвердили, что им известно о существовании вблизи мемориального комплекса безымянной могилы, однако официального статуса она не имеет и не относится к предмету охраны достопримечательного места. Сведения о ней отсутствуют как в военно-мемориальном центре Минобороны в Подольске, так и в архиве Волгоградского областного центра по охране памятников истории и культуры.

- Учитывая неоднократные обращения граждан по вопросу содержания и ненадлежащего санитарного состояния территории Лысой горы, правообладателю были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия, - подчеркнули в облкультнаследии.

Нет информации о таинственном захоронении и в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культурного наследия.

- Чтобы вы понимали, у нас захоронений Сталинградской битвы, которые имеют официальный статус объектов культурного наследия, порядка 630. Сюда входят и братские и одиночные могилы на всей территории региона. А по факту такого рода захоронений около 1200. Довольно часто приходится слышать о нахождении новых мест, информация о которых отсутствует в архивах, - рассказал журналистам председатель Волгоградского регионального отделения РО ВООПИИК Валерий Котельников.

По словам эксперта, единственный выход в ситуации с так безымянной могилой на Лысой горе — провести эксгумацию останков.

- Полномочия по организации такого рода работы есть как у поисковых отрядов, так и у местного военкомата. Если там действительно захоронены защитники Сталинграда, то их необходимо со всеми печатями перезахоронить, - добавил специалист.

Отметим. почему все точки на и не были с могилой неизвестного солдата не были расставлены в предыдущие годы, а само захоронение стало в 2025 году открытием для властей – вопросы, которые так и остались без ответа. При этом кто и когда сможет проверить наличие останков в захоронении – неизвестно. Но даже если работы всё же будут выполнены, они явно потребуют дополнительного времени. В результате пока идёт уточнение всех обстоятельств, надгробие может и вовсе разрушиться.

Фото и видео: читательница ИА «Высота 102»